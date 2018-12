GF Vip | Benedetta Mazza confessa il suo dramma

Grande Fratello Vip 2018/ Chi uscirà tra Lory Del Santo e Benedetta Mazza? Testa a testa nei sondaggi - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, chi sarà eliminata tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo? testa a testa nei sondaggi tra le due bionde della casa.

GF Vip : Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza : Stefano e Dasha, Ivan Cattaneo dice la sua dopo il Gf Vip Ivan Cattaneo è stato l’ospite di oggi di Ultime dalla casa. Emanuela Gentilin ha condotto un’intervista molto divertente e si è parlato... L'articolo GF VIP: Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Stefano Sala si sente in colpa per Dasha - Benedetta Mazza è furiosa... - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018: Giulia Provvedi eliminata, Benedetta Mazza e Lory Del Santo in nomination. Walter Nudo, Andrea Mainardi e Stefano Sala salvi.

Benedetta Mazza si sfoga contro Eleonora Giorgi dopo la lite al GF Vip : Eleonora Giorgi attaccata da Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip 3 Le nomination fatte ieri in diretta al Grande Fratello Vip da parte degli eliminati hanno causato alcune polemiche nella Casa. Benedetta Mazza era risultata la concorrente ancora in gioco più nominata, e si era anche resa protagonista di un’accesa discussione contro Eleonora Giorgi. Alla luce di quanto accaduto l’amica di Stefano Sala si è oggi sfogata affermando ...

Gf Vip - volano stracci tra Benedetta e Eleonora : "Tra me e te non so chi sia stata più avvinghiata a Stefano" : La tredicesima puntata del Gf Vip è stata piuttosto ricca di colpi di scena, dopo l'eliminazione di Martina, gli ex concorrenti hanno dovuto fare le loro 'rivendication'. Il termine coniato ad hoc ...

GF Vip 3 nomination 26 novembre : Lory e Benedetta : GF Vip 3 nomination del 26 novembre – Nuova puntata per il reality di Canale 5 e nuovo giro di voti per tutti i concorrenti rimasti nella Casa. Solo otto i gieffini che potranno esprimere la loro preferenza, ma senza considerare Francesco Monte e Stefano Sala per via della vittoria ai giochi. Le nomination del GF Vip 3 sveleranno in seguito chi potrebbe andare in finale. GF Vip 3 nomination del 26 novembre: svelati alcuni ...

Giulia Provvedi : eliminata dal GF Vip 3 - Benedetta ce la fa ancora : Giulia Provvedi è la seconda eliminata dal GF Vip 3 del 26 novembre 2018. Le Donatella si dividono e rimane l’amaro in bocca a tanti telespettatori. Il nome più quotato infatti sui social sembrava quello della Mazza, che stranamente se l’è cavata ancora una volta. Non riesce a digerirlo invece Silvia Provvedi, che dovrà salutare la sorella Giulia. Nessun percorso di coppia per le due gemelle del GF Vip 3: si infrangono i sogni di ...

Grande Fratello Vip 2018 - tredicesima puntata : fuori Martina Hamdy e Giulia Provvedi - al televoto Benedetta Mazza e Lory Del Santo : Ilary Blasi - tredicesima puntata GF Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta ...

Grande Fratello Vip : Lory ha paura di affrontare la realtà - coccole tra Sala e Benedetta : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi che tornerà stasera con una nuova imperdibile puntata su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa di Cinecittà si soffermano su Lory Del Santo e Stefano. Se la soubrette ha rivelato ai compagni la sua più Grande paura, ovvero quella di affrontare il dolore in solitudine, mentre il modello è apparso sempre più vicino a Benedetta Mazza nel ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 13MA PUNTATA/ Diretta - finalista ed eliminato : la previsione di Benedetta Mazza - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, tredicesima PUNTATA: Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo al televoto. Sorprese e lacrime per i Vip

GF Vip : Stefano Sala e Benedetta Mazza si coccolano ma vengono interrotti dalle urla fuori dalla Casa per Stefano! Leggi cosa è accaduto : Il clima nella Casa del Gf Vip si fa sempre più caldo (e spinto): Benedetta Mazza e Stefano Sala non riescono più a stare distanti uno dall’altro. Così, durante il week end, non si... L'articolo GF VIP: Stefano Sala e Benedetta Mazza si coccolano ma vengono interrotti dalle urla fuori dalla Casa per Stefano! Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip - grida contro Stefano Sala : 'Ami Benedetta?' - 'Torna da Dasha' : Nel corso di questa notte è accaduto un episodio inaspettato al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Improvvisamente, nel bel mezzo della notte, si sono sentite delle grida ;era un gruppo di persone che, fuori dalla casa, ha iniziato ad inveire contro il concorrente Stefano Sala: "Stefano ami Benedetta?" o ancora: "Stefano torna da Dasha". Stefano Sala fra Benedetta Mazza e Dasha Dereviankina Come molti telespettatori sapranno, Stefano ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza appartati - poi le grida : cosa gli urlano fuori dalla casa : Le urla interrompono il momento di intimità di Stefano Sala e Benedetta Mazza . I due modelli del Grande Fratello Vip nelle ultime ore sembrano sempre più vicini nonostante la scelta, sbandierata ...

Gf Vip 3 - Stefano Sala e Benedetta Mazza - urla fuori dalla casa per il modello : "Ritorna da Dasha!" : In queste ore al Grande Fratello Vip tiene banco un piccolo giallo: la scorsa notte fuori dalla casa di Cinecittà si sarebbe sentito qualcuno urlare: "Stefano, ritorna da Dasha" e "Stefano, ami Benedetta?", in riferimento al triangolo amoroso sorto di recente all'interno del reality per celebrities.Da diverso tempo ormai l'ex professoressa de L'Eredità Benedetta Mazza è caduta tra le braccia del modello e coinquilino Stefano Sala, che ...