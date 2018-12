GF Vip | abbracci affettuosi tra Silvia Provvedi e Francesco Monte | polemiche sui social

GfVip - tra Silvia Provvedi e Francesco Monte abbracci 'affettuosi' dopo il messaggio aereo : Francesco Monte e Silvia Provvedi , nuova coppia del Grande Fratello Vip ? Ieri i due finalisti del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno ricevuto un aereo con uno striscione a ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Silvia Provvedi sono innamorati? I fan : «Troppi abbracci…» : Francesco Monte e Silvia Provvedi, nuova coppia del Grande Fratello Vip? Ieri i due finalisti del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno ricevuto un aereo con uno striscione a loro dedicato. Francesco e Silvia avrebbero fatti salti di gioia e si sarebbero lasciati andare a lunghi e teneri abbracci. Tanto da far storcere il naso a diversi fan… Sullo scriscione dell’aereo ci sarebbe stato scritto: «Twins sempre con ...

GFVip : Francesco Monte ha pianto per la madre. Giulia è andata ad abbracciarlo e dopo chiarimenti il bacio! Guarda il VIDEO : Gf Vip 2018, Francesco Monte piange per la madre Ancora una volta Francesco Monte finisce in lacrime al Grande Fratello Vip. I dettagli della vicenda dovreste saperli tutti, visto che nell’ultima ora su Twitter non... L'articolo GFVIP: Francesco Monte ha pianto per la madre. Giulia è andata ad abbracciarlo e dopo chiarimenti il bacio! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 - la diretta della sesta puntata : Fabrizio Corona entra nella casa e abbraccia Silvia Provvedi : Primi 'battibecchi' alla sesta puntata speciale del Grande Fratello Vip 2018 che stiamo seguendo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Fabrizio Corona entra in casa . L'appuntamento è ...

Lory Del Santo abbraccia Marco Cucolo al GF Vip : “Sei stato pazzesco” : Marco Cucolo fa una sorpresa in diretta a Lory Del Santo al GF Vip 3 Non è stata una settimana facile per Lory Del Santo quella che ha vissuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip: la fidanzata di Marco Cucolo è infatti apparsa molto pensierosa e addirittura in un’occasione è scoppiata in un pianto copioso che sembrava non voler finire. Tutto è stato causato dall’aereo che i figli di Walter Nudo hanno voluto inviare al padre: ...