GF Vip 3 | eliminata Lory Del Santo

GF Vip - Lory Del Santo eliminata - passa Benedetta Mazza : GF Vip, fatta fuori Lory Del Santo, va avanti Benedetta Mazza E’ da poco iniziata la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip. E giusto poco fa la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che Lory Del Santo è stata eliminata dal reality show vip. Difatti la popolare regista della serie web The Lady ha perso la nomination contro Benedetta Mazza. Un risultato, che non è stato affatto preso bene dagli spettatori da casa, i quali si sono ...

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo eliminata : Lory Del Santo Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018, Lory Del Santo entra nella Casa come concorrente ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi. La sua avventura, a sorpresa, si interrompe in semifinale. Il percorso al Grande Fratello Vip 2018 1 ottobre 2018 – Lory Del Santo entra nella Casa nel corso della seconda puntata. 15 ottobre 2018 – Nella quarta puntata va in nomination con Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e ...

Karina Cascella commenti spietati su Martina Hamdy concorrente eliminata dal GF Vip : Karina Cascella usa parole durissime contro il GF VIP ma in particolar modo contro Martina Hamdy Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall’opinionista Karina Cascella, che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy. Fresca di eliminazione, la Hamdy si è guadagnata le critiche della Cascella su Instagram: “Ma chi l’ha mai vista a questa?! – si è interrogata ...

Grande Fratello Vip - il rito magico in persiano in diretta : 'Giulia Salemi ora deve essere eliminata' : 'Strani riti arabi' e magia nera al Grande Fratello Vip . Per Giulia Salemi il finale si surriscalda e molti telespettatori sui social ne chiedono addirittura l'eliminazione d'ufficio. La colpa della ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi eliminata : "Sono felice così - ora tifo per mia sorella Silvia" : Fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove nel corso della puntata di ieri è stata battuta al televoto da Benedetta Mazza e Andrea Mainardi, Giulia Provvedi ha affidato le sue prime dichiarazioni fuori dalla Casa di Cinecittà al suo account Instagram. Ecco cosa ha detto, infatti, nel corso di una diretta stamattina: Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora ...

Martina Hamdy : eliminata al Grande Fratello Vip 3 - Stefano salvo : Martina Hamdy è la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 3. Nessun colpo di scena nel vedere il fascio di luce illuminare la meteorina, dato il malcontento del pubblico che voleva la sua uscita già da settimane. Il verdetto è ormai ufficiale: Martina Hamdy non potrà rientrare nella Casa. Al Grande Fratello Vip 3 ha lasciato degli amici ed è sicura di essere sempre stata se stessa. Martina Hamdy sconfitta al televoto: il pubblico compatto ...