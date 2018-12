Geoblocking addio Lo shopping online in Europa ora è libero

Geoblocking - dal 3 dicembre nuove regole UE : addio alle restrizioni per i consumatori : Le nuove regole UE, vietano l'uso dei "blocchi geografici", il cosiddetto "Geoblocking" è un sistema che limita l'accesso a internet, ai media e agli acquisti, a seconda della posizione di residenza. La Commissione ha preso provvedimenti, dopo aver determinato gli effetti "repressivi", sulla libertà di shopping online dei cittadini europei. L'esatta posizione geografica da cui ci si connette viene rintracciata grazie ad un indirizzo IP (Internet ...

