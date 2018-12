Genzano | la “guerra” degli alberi tagliati per motivi di sicurezza | l’assessore

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ben 30abbattuti in una sola strada “per questione di”. E una polemica così aspra che un assessore arriva a tagliarsi lo stipendio per “pagare la piantumazione di nuovi”. Accade nel comune didi Roma, cittadina dei Castelli Romani nota per la tradizionale Infiorata e per l’aria frizzante tipica dei colli a sud della Capitale. “Frizzante” come il tenore delle critiche che si sono abbattute sulla locale giunta del sindaco M5S, Daniele Lorenzon, dopo il “taglio indiscriminato” – a detta delle opposizioni, e non solo – operato ad una trentina di fusti su viale Emilia Romagna (corrispondente alla via Appia Vecchia), fra le strade principali della città. “Si tratta di querce e castagni – spiega il primo cittadino – che rischiavano di invadere la carreggiata. Molte delle piante risultavano deteriorate e con cavità interne, oltre ad essere posizionate su un ...