Genoa | Lapadula mette le cose in chiaro | “lanciare la maglia non è un gesto che mi

sportfair

: RT @GenoaCFC: 36' st: Nel Genoa dentro @G_Lapadula al posto di @HiljemarkOscar . #TorinoGenoa 2-1 - davidwon4206 : RT @GenoaCFC: 36' st: Nel Genoa dentro @G_Lapadula al posto di @HiljemarkOscar . #TorinoGenoa 2-1 - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Rabbia Lapadula: maglia gettata a terra, Murgita: 'Non l'ho visto...' - napolimagazine : GENOA - Rabbia Lapadula: maglia gettata a terra, Murgita: 'Non l'ho visto...' -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Accusato di aver scagliato a terra ladelsubito dopo il match con il Torino,ha fatto chiarezza oggi tramite il proprio profilo Instagram Tanti insulti e molti commenti fuori luogo, per scoprire poi ancora una volta che l’apparenza inganna. Nessundi disprezzo per Gianluca, pescato ieri dalle telecamere mentre lanciava a terra ladel. Un comportamento discutibile, giudicato da tifosi e addetti ai lavori, che l’attaccante del club ligure ha voluto spiegare oggi sui social.“La situazione è sfuggita di mano – le parole di– sono orgoglioso di indossare i colori dele mai avrei fatto unsimile“. A corredo di questa delucidazione, il giocatore ex Milan ha postato anche il ringraziamento di un amico, a cui è andata ladella discordia…L'articolo...