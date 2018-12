Game of Thrones 8 | torna Khal Drogo? Parla l’attore Jason Momoa

Game of Thrones - George RR Martin ha un’idea per un nuovo spin-off : L’universo di Game of Thrones è in pieno fermento. Mentre si avvia alla conclusione la serie principale che ha reso i libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco un fenomeno televisivo internazionale, Hbo sta già lavorando al prequel, forse intitolato The Long Night, che vede coinvolto proprio l’autore George RR Martin. Eppure in passato si era parlato di altri spin-off e lo stesso Martin sembra ancora al lavoro su nuove idee che ...

Cinque regali di Natale perfetti per un fan di Game of Thrones secondo Variety : I fan di Game of Thrones, la serie HBO distribuita in Italia come Il Trono di Spade, sono in attesa dell'ottava stagione che uscirà nell'aprile 2019. Intanto si potrebbe pensare di addolcire l'attesa con qualche regalo ad hoc per questo Natale. Il merchandise sulla serie è infatti ricchissimo, ma ci sono delle vere chicche che solo un vero appassionato può comprendere e che non potrà fare a meno di gradire! Ecco alcune idee regalo per i veri fan ...

HBO annuncia uno show speciale con la reunion degli attori di Game of Thrones : Come ben sanno tutti i fan di Game of Thrones, la popolare serie fantasy creata da HBO e pubblicata in Italia con il titolo "Il Trono di spade", sono molti i personaggi che, puntata dopo puntata, sono morti. Fin dalla prima stagione, tanti dei beniamini del pubblico hanno patito una tragica fine scomparendo dallo schermo, ma non dal cuore di chi li aveva amati. Adesso sono tutti in trepidante attesa dell'ultima stagione, l'ottava, che si ...

Cinque cose che sappiamo sul prequel di Game of Thrones : Se il pubblico è in trepidante attesa dell'ottava stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade in Italia) che uscirà nell'aprile 2019, i produttori invece guardano già oltre. Alla HBO sono in preparazione diversi spin off della serie fantasy più amata degli ultimi anni. Uno, in particolar modo, è già stato ufficializzato. Ecco Cinque cose che sappiamo sul prequel di Game of Thrones.

Kit Harington - in rete foto compromettenti dell euro attore di euro Game of Thrones euro : La notizia è trapelata nel tardo pomeriggio di ieri e, immediatamente, il pettegolezzo si è sparso a macchia d'olio sul web. Nel mirino è finito Kit Harington , il Jon Snow di "Game of Thrones", la ...

Il Monopoly di Game of Thrones scontato al 30% : Il tradizionale gioco da tavola è in offerta per il Black Friday, in una versione da collezione per gli amanti della saga

Game of Thrones - nella serie prequel non ci saranno i Targaryen : Mancano ancora un po’ di mesi al debutto dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, previsto per l’aprile 2019, ma molte attenzioni sono già rivolte al futuro televisivo della saga. In particolare si pensa alla serie prequel a cui Hbo sta lavorando con la collaborazione diretta di George RR Martin. Secondo le indiscrezioni più recenti la produzione dovrebbe intitolarsi, più o meno ufficialmente, The Long Night (La lunga ...

George Martin fugge in un eremo per terminare la saga letteraria di Game of Thrones : Le speranze degli affezionati lettori della saga di Game of Thrones (il Trono di Spade in Italia) continuano a crescere in questi giorni, grazie ad un susseguirsi di notizie che aprono nuovi spiragli. Da quando la saga, oltre che una serie di libri, è diventata anche una serie tv, il romanziere George R.R.Martin ha fatto molto soffrire i suoi seguaci. L'uomo è sempre stato noto per avere una notevole lentezza nello scrivere. Dopo l'avvio della ...

Game of Thrones : Sean Bean dice la sua sul finale dell'ottava stagione : Se chi segue la serie tv HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade in italiano) si è ormai abituato a veder morire anche i propri personaggi preferiti, è perché fin dalla prima stagione ha capito che nessuno, nella saga televisiva, era immune alla morte. Durante la prima stagione il protagonista quasi assoluto era stato lui, Ned Stark, capostipite della famiglia di Grande Inverno. Nell'ultima puntata lord Eddard viene decapitato: lo shock di quella ...

Cinque cose che sappiamo sull'ottava stagione di Game of Thrones : HBO ha infine ufficializzato la data dell'ottava, attesissima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade). Uscirà nell'aprile del 2019 e l'attesa cresce di giorno in giorno. Infatti la produzione è stata blindatissima e poco o nulla è trapelato nei mesi passati. Ecco cosa sappiamo fin qui.

La casa dei Lannister di "Game of Thrones" si trova in Croazia : ... cosa è cambiato dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Cosa sappiamo sull’ultima stagione di “Game of Thrones” : Cioè quando inizierà, dove inizierà e che a un certo punto ci sarà una battaglia come nessun altra prima

