Furti in abitazione | è allarme | “super-ladra” presa dalla polizia nel quartiere di Albaro

Furti a scuole - abitazione e auto - sotto indagini 11 persone : Chieti - I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti stanno eseguendo dall'alba nelle province di Chieti, Isernia e Foggia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Lanciano, su richiesta della Procura della Repubblica della città frentana. Le indagini , che sono scattate a gennaio scorso in seguito ad un furto commesso a Lanciano e che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ...

Furti in abitazione - è allarme : “super-ladra” presa ad Albaro : Raffica di colpi nel fine settimana in tutta la città. Nelle rete della Mobileuna nomade ricercata da 7 anni che aveva più di cinquanta nominativi falsi

Controlli per Furti in abitazione sulla Modica Mare : fermato pluripregiudicato : La Polizia di Stato di Modica identifica e denuncia un pluripregiudicato vittoriese fermato in ore notturne nelle campagne di Modica.