Free2Move - Parigi | parte il car sharing con 550 elettriche Citroën e Peugeot

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Dopo lannuncio a luglio, il branddel gruppo PSA ha inaugurato il nuovo cara emissioni zero che porterà sulle strade diledei marchi. Nella capitale francese è disponibile una flotta di 550iOn eC-Zero, noleggiabili attraverso lappParis.Tariffe. Le formule proposte sono due: una tariffa a 0,32 euro/minuto con un abbonamento a 9,90/mese per un utilizzo regolare, oppure 0,39 euro/minuto senza abbonamento, per gli utenti occasionali. Questo servizio di car-offre il parcheggio libero e gratuito: si può lasciare lauto nei parcheggi pubblici autorizzati e in alcuni spazi riservati alle auto(gli ex stalli Autolib). Le vetture, disponibili 24 ore al giorno, festivi compresi, verranno ricaricate regolarmente da un team dedicato.