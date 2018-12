Francia | caos gilet gialli | saltato il negoziato con il governo

Gilet gialli - caos tra Francia e Spagna : migliaia di camion bloccati : I blocchi del traffico organizzati in Francia dai Gilet gialli hanno provocato chilometri di code e migliaia di camion bloccati al confine con la Spagna. Lo riferiscono le autorità regionali della ...

Caos e disordini in Francia - governo non molla : 'Le accise sulla benzina aumenteranno' : Il governo di Parigi ha rivendicato con forza la scelta di aumentare le accise sulla benzina, nonostante la protesta di ben 240mila persone. La protesta ha prodotto problemi non indifferenti: i manifestanti infatti si sono riversati su moltissime strade, dalle tangenziali - con conseguenti ingorghi di traffico - alle provinciali, fino alle stradine di campagna. Purtroppo si sono verificati alcuni incidenti e sono stati segnalati 409 feriti, di ...

'Francia e Germania rilancino l'Europa per evitare il caos' - Macron - : Berlino, 18 nov., askanews, - Emmanuel Macron ha esortato oggi a Berlino la Germania ad aprire con la Francia una 'nuova tappa' nella costruzione europea al fine di impedire al mondo di 'scivolare nel caos' e di garantire la pace. 'l'Europa e nel suo seno la coppia franco-tedesca' ha l''obbligo di non lasciare che il …

Francia nel caos - rivolta dei : Teleborsa, - Dilaga la rivolta in Francia dopo la mobilitazione generale convocata sui social dal movimento dei "gilet gialli" per protestare contro il caro benzina che sta bloccando il paese ...

Francia nel caos per i 'gilet gialli' : ... nata spontaneamente sui social network tra una petizione, un video virale, sopra , di una cittadina bretone e una pagina Facebook, si è trasformata in una protesta totale contro la politica del ...

Francia nel caos per i “gilet gialli” : Parigi. La parola d’ordine era “blocchiamo tutto!”, e oggi, in tutta la Francia, il movimento sociale dei “gilet gialli”, nato in protesta contro il caro benzina (3 centesimi al litro in più per la benzina a partire dal 1° gennaio 2019, 6 per il diesel), è stato protagonista di una mobilitazione ine

Francia - Paese nel caos per la protesta contro il caro carburanti : Manifestazioni, blocchi del traffico, tensioni sfociate in scontri, cariche della polizia e arresti: in Francia, la protesta dei cosiddetti gilet gialli contro il caro carburanti deciso dal governo si è trasformata in una giornata drammatica, con un bilancio di un morto e di oltre 100 feriti.Rivolta in strada. La mobilitazione ha coinvolto più di 120 mila persone, suddivise in circa 2 mila blocchi stradali e iniziative in tutto il Paese, Parigi ...

Caro benzina - tragica rivolta in Francia : caos a Parigi e sul Monte Bianco | Foto | I gilet gialli "vogliono" : respinti all'Eliseo : Oltre 12o mila persone sono scese in strada in tutta la Francia per protestare contro il Caro benzina: si contano già una vittima e quasi 50 feriti.