ilnapolista

: Fotomontaggio sui social: spazzatura e striscioni per Atalanta-Napoli - SSCNapoliNews : Fotomontaggio sui social: spazzatura e striscioni per Atalanta-Napoli - napolista : Fotomontaggio sui social: spazzatura e striscioni per #AtalantaNapoli - _vedocose : RT @olli_gu: immagino la scena. la isoardi saputo della morte di sandro mayer si rende conto del dramma: non ha una foto con lui. ma non si… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Come avvelenare ulteriormente il clima Non bastano la nota diffusa dagli ultras atalantini venerdì, le parole di Gasperini e la presa di posizione delle istituzioni calcistiche sul razzismo negli stadi. Anche i cretinetti danetwork contribuiscono ad esasperare il clima in vista di. Suiè comparso un“ambientato” all’esterno dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Dei sacchetti di immondizia palesemente “tagliati” al computer sono messi sotto uno striscione rivolto ai tifosi azzurri: “Per farvi sentire a casa”.L’ambiente intorno alla partita resta caldo, qualcuno sussurra che l’accoglienza ai tifosi delnon sarà delle migliori – fino al punto che i cori “contro” partiranno già prima della partita, col rischio che l’inizio possa essere posticipato. ...