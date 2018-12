Forza Italia punta alle aziende tradite

ilgiornale

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Roma - Se "nessuno ha ancora capito bene come si evolverà la situazione in Parlamento", come dice Renato Brunetta, responsabile economico di, dal percorso tragi-comico che attende la legge di Stabilità una novità appare sempre più chiara. Lo scollamento in atto tra la Lega e un ceto imprenditoriale del Nord che avevato su Salvini al governo, scommettendo sulla sua capacità d'imbrigliare i 5s e di portare a casa risultati comunque rilevanti per chi ogni giorno deve sbrogliarsela tra burocrazia folle, tassazioni ingiuste, bastoni fra le ruote di ogni genere messi giù da uno Stato inefficiente.La manovra presentata, anche con le modifiche indispensabili a scongiurare la procedura d'infrazione (se non l'arrivo della Troika, come dice Brunetta), ha spento ogni illusione in merito. Poca l'attenzione agli imprenditori, minima quella riservata alla crescita. "Manovra riveduta ...