Fortnite | in arrivo importanti novità dai The Game Awards

Addio ai Pinnacoli Pendenti in Fortnite? Robot distruttori in arrivo : Tutti i giocatori di Fortnite sanno bene che qualsiasi oggetto o costruzione sulla mappa non durerà per sempre. Nel frattempo quei mattacchioni di Epic Games si divertono sempre a prendere in giro o stuzzicare l'utenza con vari eventi all'interno del gioco. Per esempio i Pinnacoli Pendenti dovevano essere distrutti altre volte in passato: oggi però la storia potrebbe andare diversamente, la distruzione potrebbe avvenire per davvero. I ...

Fortnite : i dataminer sembrano confermare l'arrivo della neve : I dataminer confermano che effettivamente un cambiamento meteorologico è in arrivo nei prossimi giorni su Fortnite, riporta VG247.Nella fattispecie, è prevista neve, per cui tutti i giocatori sono invitati a rivedere il guardaroba per l'occasione.Scherzi a parte si chiacchierava da tempo che la mappa di Fortnite Battaglia Reale potesse subire una rivisitazione nevosa, e ora ancora più indizi confermano la teoria della nevicata.Read more…

Nuovi leak Fortnite confermano l’arrivo della neve? Indiscrezioni al 24 novembre : Il tempo passa inesorabile, ma Fortnite resta una delle certezze assolute in materia di videogiochi. Il Battle Royale targato Epic Games non si schioda infatti dalle vette delle classifiche di gradimento dei videogiocatori, e le conferme arrivano come sempre dai numeri elevatissimi fatti registrare tanto sui campi di battaglia digitali quanto dagli immancabili streaming su Twitch operati dai giocatori più o meno famosi, che come da programma ...

Nuvole e neve in arrivo in Fortnite Stagione 7? Come cambierà la mappa : Fortnite Stagione 7 sta per arrivare, potrebbe essere caratterizzata dall’arrivo di una tempesta di neve. Con questa quindi potrebbe cambiare mappa di gioco di Fortnite in vista dell’arrivo delle feste di Natale. Ormai la Stagione 7 di Fortnite sta per arrivare e sono già stati scoperti alcuni dettagli su cui hanno lavorato gli sviluppatori che potrebbero cambiare un po’ di cose per il mondo di gioco. Sembra infatti che nella modalità ...

Fortnite : il content update 6.30 è in arrivo oggi : Grazie alla segnalazione di Fortniteintel, apprendiamo che Epic Games ha annunciato la pubblicazione dell'aggiornamento di contenuto 6.30 per Fortnite.Stando a quanto comparso su Twitter, il content update verrà pubblicato oggi, 20 novembre, alle 8 AM EST (5 AM PST, 1 AM GMT).Un "aggiornamento di contenuto" è in genere molto più piccolo di un normale aggiornamento e viene principalmente implementato per introdurre nuovi elementi, punti di ...

Supporto per mouse e tastiera in arrivo su Xbox One per 14 giochi tra cui Fortnite : Su Xbox One sta arrivando il Supporto a mouse e tastiera, per cui molto presto potremo fare a meno del Joypad su una serie di giochi.Come riporta VG247 infatti la prossima settimana ben 14 titoli, tra cui vi è anche Fortnite, vedranno il Supporto per mouse e tastiera. L'annuncio arriva dritto dall'X018 con tanto di clip che ci mostra come Fortnite sarà uno dei primi giochi ad offrire un opzione per mouse e tastiera.Read more…

Fortnite : in arrivo sfide pecifiche per ogni Paese? : Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite, la patch 6.22, sbucano in rete, grazie al lavoro dei dataminer, una serie di nuove sfide dedicate agli internet cafe coreani, riporta IGN.In parole povere i giocatori sono invitati a muoversi dalla comodità delle loro case per andare a partecipare a queste sfide, disponibili solo negli internet point coreani (lì molto più diffusi e utilizzati che da noi).Ecco di seguito la serie di sfide proposte:Read ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Fortnite : server tra poco offline per la patch 6.20 e l'arrivo di Fortnitemares : Tempo di novità per l'universo di Fortnite dato che Epic Games ha annunciato un'imminente manutenzione dei server che corrisponderà alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento e non solo.Come sottolineato attraverso il profilo Twitter dedicato al gioco, i server andranno offline a partire dalle 10:00 di questa mattina e accoglieranno la patch 6.20 e, a quanto pare, anche Fortnitemares, l'evento a tema dedicato ad Halloween. Il tweet di Epic ...

Fortnite : tornei in arrivo? : Sembra proprio che potremo accogliere molto presto i tornei in Fortnite, riporta IGN.Con l'arrivo della v6.10 il gioco introdurrà infatti tornei in game che saranno aperti a tutti i che saranno accessibili tramite una nuova opzione, denominata "Eventi".Con l'introduzione di questa interessante feature potremo dunque visualizzare i tornei disponibili con date e orari, e ai quali i giocatori potranno sottoscriversi in un'apposita lavagna. I ...

Fortnite : in arrivo la possibilità di donare skin - emote e altri oggetti dell’inventario : Ormai si sa che Fortnite è una certezza, il gioco è sempre più giocato e gli sviluppatori non smettono mai di fare aggiornamenti per migliorare e introdurre cose nuove nel gioco, così che non stanchi leggi di più...

Quad Annientatore in arrivo in Fortnite - cosa potrà distruggere : Epic Games ha svelato che per i giocatori di Fortnite è in arrivo il Quad Annientatore. Si tratta di un nuovo veicolo a 4 ruote che porterà tanta distruzione. Quali sono le novità più importanti legati a questo nuovo veicolo? Prima di tutto sembra che questo potrà essere caricato per "prendere aria" e soprattutto sarà in grado di distruggere tutte le strutture che sono state costruite dai nemici. Per adesso non sono stati ancora rilasciati ...

Fortnite : in arrivo il Quad Annientatore : Poco fa Epic Games ha annunciato che i giocatori di Fortnite potranno mettere le mani su un nuovo devastante veicolo a 4 ruote, il Quad Annientatore.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il nuovo veicolo potrà essere caricato per "prendere aria" (citando quanto riportato nella descrizione) e cosa più importante potrà essere impiegato anche per distruggere le strutture costruite dai nemici. Ancora non è chiaro se verrà utilizzato un sistema ...