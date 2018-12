Formula E | dal 2020 anche Seoul nel calendario

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Abu Dhabi. Alonso : 'Tornare in F1? Forse se sarò disperato' : Se mi mancherà? mancherà allo sport". Russel : "Quando cresci speri di arrivare in F1 e lui era un riferimento per il campionato. Mancherà" Norris : "Alonso mi ha insegnato molto. Con lui, a Daytona, ...

Kubica torna in Formula 1 a otto anni dal terribile incidente. Correrà con la Williams : Se ne parlava da tempo. Ora è ufficiale. Robert Kubica ce l'ha fatta. Ad oltre otto anni dall'incidente nei rally che ne bloccò la carriera, il pilota polacco torna in Formula Uno. Con la Williams , ...

Formula 3 - la Floersch dopo l'operazione : 'Grazie a tutti. E che telaio la Dallara' : 'Sono sopravvissuta all'operazione, ci sono volute 11 ore. Spero che da adesso possa solo andare meglio': così con un post su Instagram Sophia Floersch, la giovane pilota tedesca rimasta coinvolta ...

Formula 3 - la promessa della Floersch dall'ospedale : "Tornerò!" : Forte, fortissima. Già domenica, dal letto di ospedale, aveva twittato rassicurando tutti: "Sto bene". Incredibile a dirsi, dopo aver visto lo spaventoso incidente al GP di Macau in Formula 3. Lunedì ...

Schianto in Formula 3 - la pilota Sophia Floersch grave in ospedale : Macao - Spaventoso incidente per Sophia Floersch , giovane pilota tedesca del team Van Amersfroot Racing, durante la gara di Formula 3 a Macao, in Cina. Quando mancavano 11 giri al termine della corsa,...

Formula 3 - la fotosequenza del terribile incidente di Sophia Floersch : dallo schianto ai soccorsi. FOTO : I terrbibili attimi dell'incidente a Macau che hanno coinvolto la giovane pilota tedesca ma anche anche un altro driver, un FOTOgrafo e due commissari. Un volo di almeno cinque metri verso una ...

Tecnologia italiana dalla Formula Uno alle gare Endurance : Da allora tutte le Ferrari, siano esse da corsa o stradali, montano impianti frenanti Brembo, definiti da più parti i migliori al mondo. Nelle competizioni, il minimo comune denominatore che permette ...

Formula 1 - GP Brasile : Hamilton - fumo dalla Mercedes nelle FP3. VIDEO : Problemi di affidabilità per la Mercedes W09 del campione del mondo Lewis Hamilton nel corso della terza e ultima sessione di prove libere in Brasile. Il pilota britannico, nella fase centrale delle FP3, ha riportato ai box la sua monoposto. Le telecamere ...

Formula1 - GP del Vietnam dal 2020 - ora è ufficiale : Era nell'aria , ora è ufficiale: la Formula 1 correrà in Vietnam, ad Hanoi. Liberty Media ha comunicato l'introduzione del nuovo GP a partire dal 2020: la lunghezza del circuito sarà di 5.565 km, con ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Il punto sulla stagione Ferrari a due gare dal termine del mondiale : Le monoposto Ferrari e Mercedes sono sempre più vicine La rincorsa della Rossa è iniziata nel 2014 quando l'introduzione della Power Unit ha aumentato il divario con la rivale Mercedes. Anno dopo anno ...

La F1 sbarca in Vietnam dal 2020! Novità assoluta per la Formula Uno - a breve l’ufficialità : Incredibile Novità per la Formula Uno: il Mondiale della massima categoria automobilistica sbarcherà in Vietnam a partire dal 2020! Un Gran Premio si correrà infatti nella capitale Hanoi a partire da quella stagione come hanno reso noto alcuni funzionari del governo locale. La F1 amplia così gli orizzonti e sbarcherà nel Paese asiatico, ma al momento manca ancora la conferma da parte di Liberty Media e si attende ancora di scoprire come sarà il ...

Formula 1 - GP di Messico 2018 : la diretta in live streaming dalle 20.10 : live 18:55 28 ott Il GP del Messico sembra essere destinato a decidere le sorti del Mondiale 2018 di F1 . Nonostante la classifica, però, il tracciato di Città del Messico - qui si corre a 2.200 mt ...