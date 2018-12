Fisica | CERN | iniziano i grandi lavori al Large Hadron Collider | 2 anni di pausa

Lo studioso del Cern Alessandro Strumia : "Non c'è sessismo nella Fisica . E se ne parli ti troncano la carriera : Alessandro Strumia , il docente dell'Università di Pisa sospeso dal Cern per le sue affermazioni sessiste, torna a parlare della questione confidandosi al quotidiano La Nazione. Il mondo della fisica non è adatto alle donne, questa la sua teoria. Le discriminazioni contro il genere femminile sarebbero, secondo il docente, colpa delle donne stesse. Le slides mostrate durante il convegno "Teorie delle alte energie e gender" sono state ...

Fabiola Gianotti - direttrice del Cern : "Uomini discriminati nella Fisica? Conta solo il merito - non il genere" : "La fisica non è donna? Conta solo il merito, non il genere". La direttrice del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti, risponde in un'intervista al Corriere della sera al ricercatore Alessandro Strumia che in una conferenza aveva affermato che gli uomini in fisica sono discriminati. E che non è una cosa per donne.Gianotti nega la supremazia delle donne nel mondo della scienza a svantaggio degli uomini.Nel mio campo, le donne sono solo ...