Fiorentina | Pioli a rischio | Donadoni in pole per sostituirlo RUMORS

Fiorentina - Stefano Pioli a rischio esonero : c’è già il nome del sostituto : Stefano Pioli rischia di essere sollevato dall’incarico di tecnico della Fiorentina a seguito di un inizio di campionato non eccellente Stefano Pioli rischia l’esonero dal ruolo di tecnico della Fiorentina. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la classifica della Viola recita 18 punti in 14 partite, con l’Europa che si sta allontanando in maniera preoccupante. Secondo le indiscrezioni raccolte da La Repubblica, ci ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Risultato eccessivo. Il rigore? Per me non c’era” : L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la gara persa dai viola con la Juventus: “La gara è stata più equilibrata rispetto a quello che dice il risultato finale. Mi dispiace aver preso il primo gol perché potevamo fare qualcosa di più e mi dispiace di non aver segnato all’inizio della ripresa quando abbiamo creato occasioni e li abbiamo messi in difficoltà. Per me non è rigore, ...

Fiorentina - Pioli : 'Nessuna squadra è imbattibile - compresa la Juventus' : 'La Juve è fortissima, Ronaldo il numero uno al mondo insieme a Messi, Allegri l'allenatore più bravo, ma nessuna squadra è imbattibile: sappiamo che per Firenze questa è 'là partita e noi siamo pronti, fiduciosi di fare una buona prestazione'. Lo ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior difensore del mondo” : FIORENTINA JUVENTUS Pioli- Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juventus, ha fatto il punto della situazione svelando alcuni retroscena di formazioni e annunciando qualche novità. Il tecnico ha ammesso di avere grandi ambizioni e di sfidare una Juventus, una corazzata che ti obbliga a dare sempre il 100%. Il tecnico ha poi […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Pioli: “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior ...

Fiorentina - Pioli sfida la Juve 'Non esistono imbattibili' : FIRENZE - Il Franchi viaggia verso il tutto esaurito, i biglietti ormai sono quasi introvabili. E' la gara più attesa, quella che scalda i cuori dei tifosi e accende i sogni di chi da sempre, nella ...

Fiorentina : Pioli - desiderio di vincere : ANSA, - FIRENZE, 24 NOV - "Come i nostri tifosi, anche noi sentiamo il desiderio di ricominciare a vincere, il campionato è lungo, ogni partita va interpretata, l'importante è giocare per provare ...

Serie A Fiorentina - Pjaca scalpita per convincere Pioli : FIRENZE - Da ieri il gruppo di Stefano Pioli ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di stop utili per staccare un po' e per ritrovare i primi calciatori di rientro dagli impegni con le rispettive ...

Frosinone-Fiorentina - Pioli : 'Questi punti persi pesano - non sappiamo gestire le partite. Simeone? Il gol arriverà' : Ai microfoni di Sky Sport, Pioli ha analizzato il match: "Purtroppo non chiudiamo le partite e on più non le sappiamo gestire, abbiamo commesso troppi errori. Se lasci queste partite aperte, può ...

