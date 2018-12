: Fca:Mirafiori,1 anno cassa strordinaria - NotizieIN : Fca:Mirafiori,1 anno cassa strordinaria - TelevideoRai101 : Fca:Mirafiori,1 anno cassa strordinaria - MassimoFranchi : #Fca Il nuovo fantasmagorico piano industriale parte con un anno di Cassa integrazione straordinaria a Mirafiori pe… -

Undiintegrazione straordinaria, a, dal 31 dicembre 2018 al 29 dicembre del 2019. E' quanto comunicato da Fca alle organizzazioni sindacali. Il provvedimento riguarderà, nel complesso, circa 3mila lavoratori. Gli ammortizzatori sociali sarutilizzati per l'avvio produttivo della 500Elettrica e per la necessaria formazione dei lavoratori, oltre che per fronteggiare il calo delle commesse registrato nell'ultimo periodo per i modelli Maserati prodotti alle Carrozzerie die all'Agap Gruglisco.(Di lunedì 3 dicembre 2018)