Fabrizio Corona perde un dente mentre mangia Lui lo ritrova nell’immondizia

Fabrizio Corona perde un dente mentre mangia. Ma non si perde d’animo : fruga nella spazzatura - lo recupera e… : Dopo aver mangiato, Fabrizio Corona si accorge di aver perso un dente che gli è caduto nel piatto. Corre in cucina, si mette a frugare fra la spazzatura, recupera il dente e poi, come se niente fosse, lo sciacqua e se lo rimette a posto. Una storia incredibile se non fosse che è stata documentata minuto per minuto dal giornalista Gabriele Parpiglia, grande amico dell’ex re dei paparazzi, che ha fatto la telecronaca dell’accaduto ...

Fabrizio Corona perde un molare mentre mangia la pizza - i camerieri glielo buttano : Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, dopo Asia Argento ora è lui il protagonista con un altro dei suoi strambi episodi. Ogni scusa è buona per far parlare di sé e così Corona ha condiviso con i suoi fans quanto successo: mentre era a cena con i suoi amici, intento a mangiare una pizza, ha perso un molare che ha poi lasciato sul piatto. Fabrizio Corona ha perso un dente in pizzeria Il dente che è rimasto sul bordo del piatto, probabilmente ...

Fabrizio Corona stupisce : insulto omofobo in diretta tv e perdita di un dente su Instagram : Ogni giorno Fabrizio Corona stupisce: è sicuramente il personaggio più chiacchierato dal gossip nostrano, ed è lui stesso ad offrire spunti di discussione sia in tv che sui social network. Le due notizie che hanno riportato prepotentemente l'ex re dei paparazzi sotto i riflettori, sono arrivate nel giro di poche ore e riguardano situazioni molto diverse: la prima è sulla perdita di un dente che l'imprenditore ha avuto a cena, la seconda sullo ...

Fabrizio Corona CON IL FIGLIO CARLOS MARIA SU INSTAGRAM / Foto - la reazione di Belen Rodriguez e Nina Moric - IlSussidiario.net : FABRIZIO CORONA pubblica una Foto insieme al FIGLIO CARLOS MARIA su INSTAGRAM: la reazione di Belen Rodriguez e Nina Moric.

Fabrizio Corona pizzicato con un'ex corteggiatrice di U&D : Giorgia Caldarulo (RUMORS) : Fabrizio Corona sembra aver archiviato la storia con Asia Argento. In questi giorni l’addio tra Asia e Fabrizio sta facendo molto rumore. L’attrice romana attraverso un’intervista rilasciata su Repubblica ha infatti dichiarato di aver lasciato l’imprenditore per via del troppo clamore mediatico. L’ex marito di Nina Moric invece ha replicato ai microfoni di Mattino5 di non aver mai obbligato la figlia di Dario Argento a fare le ospitate nei ...

Fabrizio Corona incantato da Belen : il messaggio durante 'Tu si que vales' : L'ex re dei paparazzi elogia la ex fidanzata: "Brava, di talento e bella. E' diventata bravissima nella conduzione"