Fabian Ruiz è un goleador da trasferta

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Atalanta-Napoli, numeri e statistiche Sono 19 partite stagionali per il Napoli; 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 35 in tutte le competizioni, 17 quelli subiti. In campionato, 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Perè il terzo gol in campionato, tutti in: Udine, Genova e ora Bergamo. Il suo gol è il più veloce della stagione del Napoli, arriva dopo circa 100 secondi di gioco. Per Milik sono 5 gol in campionato, era a secco da un mese esatto, Napoli-Empoli 5-1. Per il polacco secondo gol indopo quello realizzato in casa della Lazio. È il secondo successo consecutivo a Bergamo per il Napoli, l’anno scorso 1-0 con gol di Mertens.L'articoloè undailNapolista.