Fabbisogno | Mef | in 11 mesi cala a 57 mld

Fabbisogno : Mef - in 11 mesi a 57 - 4 mld : ANSA, - ROMA, 3 DIC - Nei primi undici mesi dell'anno in corso il Fabbisogno del settore statale è pari a 57.457 milioni, con una flessione di 10.644 milioni rispetto al periodo gennaio-novembre 2017. ...

Conti pubblici - Mef : a settembre Fabbisogno sale a 19 - 8 mld : Roma, 1 ott., askanews, - Peggiora il fabbisogno a settembre. Il Mef rende noto che il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 19,8 miliardi, in aumento di ...