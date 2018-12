F1 | Hamilton su due ruote | prova una Superbike a Jerez

F1 – Hamilton graziato - Sirotkin e Magnussen puniti : reprimenda ai danni dei due piloti : Sirotkin e Magnussen puniti per essere rientrati troppo lentamente dal Q1: una reprimenda per il russo della Williams e per il danese della McLaren Un po’ di polemiche hanno infiammato le qualifiche del Gp del Brasile scese in pista ieri. La multa e la reprimenda a Vettel, dopo il peso della sua monoposto durante il Q2, hanno scatenato l’ira dei tifosi della Ferrari quando i commissari hanno lasciato impunita, al contrario, una ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel firma il record della pista e rifila due decimi a Hamilton! Raikkonen 4° - Red Bull attardate : Dopo un venerdì all’insegna dell’equilibrio, Sebastian Vettel (Ferrari) si accende e stampa il record della pista di Interlagos dettando il passo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco si è dimostrato completamente a proprio agio con la propria SF71H in configurazione di simulazione di qualifica, confermandosi il più veloce ...

GP Austin - pole ad Hamilton davanti alle due Ferrari. Ma Vettel scatterà quinto : ... in Messico, in Brasile e a Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, , a fronte di uno zero in fatto di punti da parte del britannico, sarebbe sempre Hamilton a laurearsi campione del mondo per il ...

Lewis Hamilton e Marc Marquez : i migliori in F1 e in MotoGP. Tante affinità in pista tra i due assi dei motori : Quattro gare al termine dell’annata e due Mondiali ormai in ghiaccio. Nella massima espressione della competizione motoristica su due e su quattro ruote i giochi ormai sembrano fatti. Il merito è di due dominatori: Lewis Hamilton e Marc Marquez. Il britannico di casa Mercedes, dopo aver suonato la nona sinfonia in Giappone, ha portato a 71 i successi in carriera in F1 e a 67 le lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis si ...

F1 – Terminate le Fp3 a Suzuka : Hamilton non lascia scampo - le due Ferrari inseguono : Lewis Hamilton è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Giappone, seguono a ruota Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo il dominio delle Mercedes nelle Fp1 e nelle Fp2, le Fp3 in Giappone hanno incoronato ancora una volta Lewis Hamilton con il tempo di 1:29.599, il pilota ...