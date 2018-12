Ezio Roi lascia la giunta imolese | esulta la Lega Delega alla sindaca

Milano - via Padova - proiEzione : La Terra parla arabo Memory of the land : Ho voluto denunciare questa realtà per sensibilizzare allo stesso tempo sui sistemi violenti di repressione che purtroppo sono applicati in molte parti del mondo. Il personaggio principale del film è ...

Festival del Cinema di Salerno : 5 proiEzioni da non perdere : Dal 25 novembre al 1 dicembre il centro di Salerno ospiterà la 72esima edizione del Festival di Cinema di Salerno. Tema di questa edizione del Festival, riconosciuto come il più antico in Italia, è la resilienza: l'evento ospiterà decine di proiezioni tra corti, documentari, lungometraggi e incontri. Il Festival si concluderà sabato 1 dicembre con la cerimonia di premiazione. Ecco un elenco di 5 eventi da non perdere.

ProiEzione : iniziativa per l'autodeterminazione - 67% di no : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Leonardo Pieraccioni all'UCI Luxe Bisanzio per la proiEzione di Se Son Rose : Giovedì 29 novembre negli spettacoli delle 19:00 e le 21:00 all'UCI Luxe Campi Bisenzio sarà presente Leonardo Pieraccioni che saluterà il pubblico presente in sala per la proiezione di Se Son Rose. La commedia distribuita ...

Cinema Paolillo - proiEzione de 'Le ninfee di Monet' : ... e alla sua passione per le ninfee che tanto lo hanno ispirato per la sua celebre serie di dipinti, approda alla Multisala Paolillo di Barletta martedì 27 novembre , spettacoli ore 19.30 e 21.45, . ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : le proiEzioni nel ranking mondiale in base al risultato della partita : Sabato 24 novembre a Roma andrà in scena la sfida tra le Nazionali di Rugby di Italia e Nuova Zelanda: le due selezioni si affronteranno anche il prossimo anno nella Coppa del Mondo in Giappone. Azzurri ed All Blacks sono molto lontani nel ranking mondiale e quindi la nostra formazione non ha letteralmente nulla da perdere. La formazione oceanica è prima nella graduatoria con 92.54 punti, mentre gli italiani sono in quattordicesima posizione a ...

laF - Sky 135 - : proiEzione aperta al pubblico di VANITY FAIR - LA FIERA DELLE VANITA' : La tv di Feltrinelli si è distinta da subito nel panorama televisivo italiano per la sua proposta di intrattenimento culturale ispirato al mondo del libro e della cultura rivolto a un pubblico ampio ...

Vanity Fair Stories : proiEzioni narrative da un futuro possibile : Information Design: come si racconta il futuro con i datiVanity Stories: Federica Fragapane e Fabio Deotto«Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo» diceva Alan Kay, l’informatico a cui dobbiamo l’invenzione del laptop. La sua è la versione pragmatica, la sperimentazione per accelerare la trasformazione del presente. Ma per qualcun altro, immaginare il futuro equivale spessissimo a effettuare proiezioni distopiche, dove ...

Ritrovati frammenti di un film del 1912 : la proiEzione alle 'Giornate' di Pordenone : Due frammenti di 'Energica avanzata contro i ribelli di El Baruni', film del 1912 di Luca Comerio, che nella guerra tra il Regno d'Italia e l'Impero Ottomano, settembre 1911 - ottobre 1912, si impegnò ...

A Sassello la proiEzione del documentario di Giorgio Treves "1938"Diversi" : Il 21 e 22 novembre il Comune di Sassello, in collaborazione con l'Associazione Teatro di Sassello, proietterà al mattino del 21 novembre per le scuole e alle ore 21.00 del 22 novembre per la comunità,...

Carcinoma differenziato della tiroide : come selEzionare i noduli da valutare con l’esame citologico : La maggior parte dei noduli della tiroide oggi viene rilevata in maniera casuale in persone che non hanno alterazioni della funzione della tiroide né sintomi e neppure alterazioni dell’aspetto del collo indicative della presenza di noduli. Per questo, il compito più difficile, nella loro gestione, è quello di escludere la piccola percentuale, circa del 5%, di noduli che consistono in tumori maligni. Sei Società Scientifiche italiane hanno ...

Android Q : Google svela le prime indiscrEzioni su Android 2019 : Nel corso della conferenza degli sviluppatori di Samsung, ovvero il Samsung Developer Conference 2019 tenutasi a San Francisco, Google ha rivelato che Android Q introdurrà il supporto nativo per lo smartphone pieghevole, come il supporto multi leggi di più...

Cucchi - alla Camera proiEzione del film “Sulla mia pelle”. Salvini : “Non ho tempo per il cinema” : L’appuntamento è per domani, martedì 13 novembre, alle 18. Nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari (via di Campo Marzio 78) viene proiettato il film “Sulla mia pelle”, di Alessio Cremonini, che racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. alla presentazione del film, voluta dal presidente della Camera Roberto Fico e che sarà trasmessa in diretta webtv sul sito di Montecitorio, oltre al regista ci saranno il ...