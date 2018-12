Eros | moda e cinema | Valentina è un marchio che racconta un secolo

ilgiornale

: Negli anni sessanta e settanta, mentre erano di moda i capelloni, Marx, i pantaloni a zampa d'elefante, Marcuse, l'… - giummy67 : Negli anni sessanta e settanta, mentre erano di moda i capelloni, Marx, i pantaloni a zampa d'elefante, Marcuse, l'… - eros_lov : Quando non ricordi se va di moda floreal o animalier e ti vesti come #FrancescoMonte. #GFVip #gfvip3 -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) I Crepax, anagraficamente Crepas (dalla "s" alla "x" c'è scivolato un vezzo autoriale che si è imposto come un brand), sono qualcosa più di una famiglia. Guido Crepax (1933-2003), artista, ramo fumetto, è il padre non solo dell'onirica, sofisticata, rivoluzionaria, uno dei personaggi che più ha influenzato il mondo del fumetto europeo nella seconda metà del '900. È anche padre di tre (ex) ragazzi. Antonio, 57 anni, il maggiore ("Nostro padre non pensava troppo alle cose pratiche, per quelle c'era mamma. Quello che gli interessava era il racconto e la messa in scena delle cose. Ecco perché ci piace allestire le sue mostre"). Caterina, la seconda, che ha incassato la quota maggiore di creatività della casata, specializzazione: sculture di carta ("Lui mi diceva sempre: fai architettura che poi una strada la trovi. E così è stato. Da piccola ero affascinata quando lo vedevo ...