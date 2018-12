Episodio Zaniolo | Rizzoli | “È stato un errore | c’è poco da dire”

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “C’èda dire, èun. La cosa da sottolineare è che non va aggredito un protocollo, tante volte ci sono errori umani, sicuramente si lavorerà per migliorare“. A margine del Gran Galà del Calcio Aic, il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola, si è espresso così sull’che ha creato tante polemiche in Roma–Inter. Sulla decisione dell’arbitro Rocchi e del Var Fabbri, ha affermato: “L’analisi degli errori spetta a me e la farò io“. “Gli errori, una volta definiti, servono per capire su cosa migliorare. Abbiamo un progetto dal punto di vista tecnologico, e delle migliorie da apportare al regolamento“, ha concluso.L'articolo: “Èun, c’èda dire” CalcioWeb.