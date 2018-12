Ennio Fantastichini | da Amendola a Favino | il saluto degli amici alla camera ardente

Fantastichini - Haber alla camera ardente : “Un uomo per bene - Ennio era un mondo intero” : “Era una persona meravigliosa, attore fuori dagli schemi, era unico, onnivoro, intelligente, onesto. Mi manca, è incredibile, ci siamo visti fino a che entrasse in ospedale. Ci vedevamo sempre anche quando eravamo divisi per lavoro. Era uno che aveva tante cose da dire da raccontarci, Ennio è un mondo”. Così Alessandro Haber ha voluto ricordare l’attore e l’amico Ennio Fantastichini scomparso qualche giorno fa a ...

Ennio Fantastichini - camera ardente alla Casa del Cinema/ Claudio Amendola : "Ci lascia grandi interpretazioni" - IlSussidiario.net : Ennio Fantastichini, camera ardente alla Casa del Cinema. Claudio Amendola: "Ci lascia grandi interpretazioni". Ultime notizie

Addio Ennio Fantastichini - l’ultimo saluto alla casa del cinema di Roma : Il 1° dicembre si è spento a Napoli il popolare attore Ennio Fantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per Fantastichini, 63 anni, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che ...

Ennio Fantastichini - domani camera ardente a Roma. La Rai lo ricorda con due film : La camera ardente sarà aperta dalle ore 15 fino alle 19.30 e un ricordo pubblico è previsto intorno alle ore 18. Alle ore 20 in sala Kodak verrà proiettato 'Mine vaganti' di Ferzan Ozpetek con cui ...

Programmi TV di stasera - domenica 2 dicembre 2018. Rai Movie ricorda Ennio Fantastichini

Ennio Fantastichini - il dolore di Favino : "Volerti bene la cosa più facile della mia vita" : Toccante il messaggio su Instagram dell'attore. "Pensare al tuono della tua risata mi farà male". Il regista Ozpetek: "Ho perso la mia mina vagante"

