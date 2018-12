Emma Marrone ' snobbata' a Tu si que vales | i fan della cantante contro Maria De Filippi

Emma Marrone presa in giro da Checco Zalone : 'Tu sei bella - ma io sono più ricco' : Una coppia inaspettata quella che gli internauti si sono ritrovati davanti alcune ore fa: stiamo parlando di Emma Marrone e Checco Zalone che, su Instagram, hanno dato vita ad un siparietto davvero divertente. Dopo aver parlato della comune origine pugliese, il comico e la cantante si sono stuzzicati nelle "Stories" prima su chi fosse più bello dei due e poi su chi fosse più ricco. Questo improvvisato duo, poi, si è cimentato ...

Totalmente struccata e in reggiseno : così Emma Marrone ha fatto impazzire i fan. Foto : Emma Marrone è una delle cantanti più amate italiane e di recente i suoi numerosissimi fan (solo su Instagram ne conta quasi 3 milioni e mezzo) hanno potuto vederla anche al Maurizio Costanzo Show, dove è apparsa serena e molto concentrata sul suo lavoro. L’ex vincitrice di Amici sta vivendo un periodo d’oro sul fronte carriera. “Mi ritengo una donna molto foetunata – ha detto a Costanzo – È anche vero che ho lavorato tanto per ...

Emma Marrone serata in allegria : con lei c’è anche Checco Zalone (VIDEO) : Emma Marrone, venerdì sera in allegria: alla compagnia si unisce anche Checco Zalone Un venerdì all’insegna dell’allegria quello di ieri per Emma Marrone che, tramite i social, ha raccontato con video e immagini la serata trascorsa con gli amici. Alla compagnia della cantante, come si vede dalle stories pubblicate su Instagram, si è unito anche […] L'articolo Emma Marrone serata in allegria: con lei c’è anche Checco ...

Belen Rodriguez ed Emma Marrone si ritrovano : la cantante sarà ospite di 'Tu si que vales' : Sabato 1 dicembre andrà in onda la puntata conclusiva di "Tu si que vales", il programma leader del sabato sera che è pronto ad eleggere il suo vincitore tra i 16 talenti selezionati in queste settimane. Durante l'ultima diretta del 2018 del format di Canale 5, ci sarà spazio anche per un po' di gossip: la conduttrice Belen Rodriguez dovrà presentare l'ospite che delizierà il pubblico in studio e quello da casa con il suo nuovo singolo ...

‘Tu sì que vales’ - la finale : Emma Marrone super ospite : La cantante salentina ospite della puntata conclusiva del programma di Canale 5 che decreterà il vincitore della stagione

Da Maurizio Costanzo Costanzo - Emma Marrone si è raccontata tra musica e vita privata. Guarda il VIDEO : Serena e concentrata sul lavoro. Così è apparsa e si è raccontata Emma Marrone, mercoledì sera, al Maurizio Costanzo Show. Il bilancio della cantante è ottimo: “Mi ritengo una donna molto fotunata. E’... L'articolo Da Maurizio Costanzo Costanzo, Emma Marrone si è raccontata tra musica e vita privata. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma Marrone fidanzata? La risposta della cantante dice tutto : Emma Marrone è fidanzata? Maurizio Costanzo vuole la verità Maurizio Costanzo ha voluto sapere se Emma Marrone è fidanzata. Questa sera è andata in onda l’ultima puntata della stagione del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti c’era proprio la cantante. Lei è intervenuta un po’ su tutti gli argomenti della serata, ha anche fatto […] L'articolo Emma Marrone fidanzata? La risposta della cantante dice tutto proviene da ...

Emma Marrone - disco di platino per l'album 'Essere qui' : pronte le date del prossimo tour : 'Essere qui', l'ultimo disco di inediti di Emma, è certificato platino. È inoltre disponibile da venerdì 16 novembre, 'Essere qui- bm edition' il nuovo progetto discografico della cantante contenente ...

Emma Marrone - disco di platino per l'album Essere qui : pronte le date del prossimo tour : 'Essere qui', l'ultimo disco di inediti di Emma, è certificato platino. È inoltre disponibile da venerdì 16 novembre, 'Essere qui- bm edition' il nuovo progetto discografico della cantante contenente ...

Emma Marrone/ Video - duetto con Antonino : versione pazzesca di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper - IlSussidiario.net : Emma Marrone duetta con Antonino Spadaccino sulle note di Shallow come Lady Gaga e Bradley Cooper: il Video spopola sui social.

Emma Marrone sexy su Instagram : la foto in reggiseno nero conquista i fan : Emma Marrone continua la sua svolta sexy e su Instagram, questa mattina, posta una foto in reggiseno, appena sveglia: in quello che è un post pubblicitario, la cantante si mostra con un...

Festival di Sanremo 2019 tra Bocelli e Ed Sheeran - spuntano anche Eros Ramazzotti ed Emma Marrone : Altre indiscrezioni raggiungono il web a proposito degli ospiti e degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019. Se sul fronte degli ospiti si parla di Andrea Bocelli ed Ed Sheeran ma anche di Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, tra i Big spuntano i nomi di Dodi Battaglia, Simone Cristicchi e Clementino. All'annuncio del cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 non manca molto: nel mese di dicembre conosceremo i nomi dei 22 Campioni ...

Emma Marrone al Museo Madre di Napoli per l’evento Mai Più Sola contro la violenza sulle donne : info ingressi : Venerdì 23 novembre, presso il Museo Madre di Napoli, si terrà l’iniziativa “Mai più Sola” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Madrina d’eccezione sarà Emma Marrone, che da sempre si interessa a questi importanti eventi in sostegno delle donne attraverso manifestazioni e non solo. Uno dei tanti esempi è dato dal suo brano “Io di te non ho paura”, un inno contro la misoginia e tutte le forme di violenza ...

Emma Marrone - le parole su Maria : 'Dopo 10 anni mi sta ancora a fianco' : Emma Marrone è stata protagonista di una recente intervista il 18 novembre a 'Domenica In' condotto da Mara Venier in cui ha parlato di molte tematiche legate alla sua vita privata e lavorativa. La cantante ha fatto notare che, a dieci anni di distanza dalla partecipazione al talent show 'Amici' che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, continua ad avere un ottimo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. La giovane artista ha ...