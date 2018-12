Emergenza incendi in Australia | un morto | 110 roghi attivi e 527mila ettari di terreni

Australia - continua l'Emergenza incendi : 8.00 Oltre 100 grandi incendi boschivi continuano a devastare lo Stato Australiano del Quennsland, dove si registrano temperature da record. "Le condizioni di forte caldo persisteranno nel weekend e in effetti si diffonderanno in molte altre parti dello Stato", ha fatto sapere il Bureau di meteorologia. Pesante il bilancio:cittadine evacuate, scuole chiuse, abitazioni distrutte, la principale autostrada interrotta e decine di migliaia di ...

Emergenza rifiuti nel Napoletano : incendiati cumuli non raccolti a Torre del Greco : A fuoco montagne di spazzatura che erano state sistemate vicino all'Ecopunto di via del Lavoro, in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona -

È Emergenza rifiuti in Campania : cumuli di spazzatura incendiati : cumuli di rifiuti non raccolti, cittadini esasperati e roghi notturni. È lo scenario di piena emergenza che si vive in questi giorni a Torre del Greco dove stanotte ignoti hanno dato fuoco...

Incendi California - 9 morti. Evacuate Paradise e Malibù - il governatore dichiara lo stato d’Emergenza : Nove persone sono morte a causa degli incenti in California, nella zona nord dello stato americano. Sono state Evacuate interamente le città di Paradise e Malibù e il governatore pro tempore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d’emergenza. Poche ore dopo è intervenuto anche il presidente Donald Trump: “Non c’è motivo per questi Incendi boschivi di massa, mortali e costosi in California, se non che la gestione delle foreste è molto ...

Incendio Monte Serra - Protezione civile : non sussistevano le condizioni per lo stato di Emergenza : In relazione alla notizia della mancata dichiarazione di stato d’emergenza per l’Incendio che lo scorso settembre ha interessato il Monte Serra e i comuni pisani di Calci e Vicopisano, il Dipartimento della Protezione civile precisa che “l’adozione della dichiarazione di stato d’emergenza è disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012. Tale direttiva individua i presupposti necessari affinché ...

L'incendio a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'Emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...

Toscana - incendio Monti Pisani : piano da 1.5 milioni - chiesto lo stato di Emergenza : Al via l’intervento di bonifica e di ricostruzione sui Monti Pisani, dopo l’incendio di fine settembre che ha colpito un territorio di quasi 1.500 ettari, al cui interno ne sono bruciati 1.148. La giunta Toscana ha approvato ed è già operativo il piano da 1,5 milioni di euro che servirà a contenere i rischi idrogeologici a valle delle aree percorse dal fuoco, per limitare la possibilità di eventuali frane, e altri interventi per ...