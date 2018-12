Emendamento antiscudo | M5s e Pd si contendono i risparmiatori traditi dalle

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ore 17.49. I lavori della commissione Bilancio della Camera sulla manovra procedono senza scossoni con l'approvazione degli emendamenti quando l'agenzia Ansa rilancia le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro: "Il governo mantiene le promesse: nella legge di bilancio è stato inserito unche consentirà ai cittadini truffati di fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il risarcimento". È l'per la cancellazione promessa di quello scudo che proprio il governo gialloverde aveva messo nero su bianco nel testo della legge di bilancio, di fatto un impedimento per itruffatibanche fallite di ottenere un risarcimento pieno. Solo che la proposta di modifica non c'è.Il Pd protesta, scoppia il caos. Fonti della maggioranza rimandano a ungià esistente sul tema ...