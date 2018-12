Elisa Isoardi nella bufera dopo aver pubblicato un fotomontaggio con Sandro Mayer

«Elisa Isoardi fotomontaggio con Sandro Mayer su Instagram. Che egocentrismo» : il post di Selvaggia Lucarelli : Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Sandro Mayer per rendergli omaggio nel giorno della morte arrivata improvvisamente. La scomparsa del direttore di DiPiù ha...

La Lucarelli contro Elisa Isoardi : 'La sua foto ricordo con Sandro Meyer è ritoccata' : A pochi giorni dalla triste notizia del celebre giornalista e volto televisivo di Rai 1, Sandro Mayer, spentosi all'età di 77 anni, sembra che non si parli d'altro. Diverse ore fa è emerso in rete il contenuto di un post pubblicato dalla blogger, giornalista ed ex-collega di Sandro Mayer a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, secondo cui l'ex-fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, avrebbe compiuto una gaffe nel ricordare online il ...

Elisa Isoardi ‘in ritardo’ : doppia gaffe dopo La prova del cuoco : La prova del cuoco: Elisa Isoardi fa una doppia gaffe su instagram E’ bastata una foto con Sandro Mayer condivisa su instagram per scatenare una vera e propria bufera da parte dei suoi followers, tanti dei quali l’hanno accusata di aver fatto un fotomontaggio con un defunto: trattasi di Elisa Isoardi, che stasera, sempre su instagram, ha postato (con un po’ di ritardo) la foto del piatto preparato qualche giorno fa da ...

Morte Sandro Mayer - bufera su Elisa Isoardi : "È un fotomontaggio - sciacalla" : La Morte di Sandro Mayer ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. In queste ore, sui social sono stati scritti centinaia di messaggi di cordoglio. Tutti per lui. Selvaggia Lucarelli , Milly Carlucci , Cristina Parodi, con polemica annessa, , ...

Bufera su Elisa Isoardi dopo la morte di Sandro Mayer : la foto scatena le polemiche : La conduttrice accusata di aver pubblicato sui social un fotomontaggio che la ritrae accanto al direttore di 'Di Più'...

Elisa Isoardi e la foto con Sandro Mayer - la travolgono d'insulti : 'Vergogna - sc*** - squallore' : Valanga di insulti su Elisa Isoardi . La conduttrice della Prova del cuoco ha ricordato Sandro Mayer con un commosso post su Instagram ma molti suoi followers non hanno apprezzato il gesto. A venir ...

Elisa Isoardi - frecciatina ad Antonella Clerici a La Prova del Cuoco? / 'Portobello? Mi sono addormentata' - IlSussidiario.net : Elisa Isoardi lancia una frecciatina velata ad Antonella Clerici e al suo Portobello in diretta a La Prova del Cuoco? Ecco cosa ha detto

La prova del cuoco - Elisa Isoardi struggente su Sandro Mayer : 'La battaglia che abbiamo combattuto insieme' : Al cordoglio per la morte di Sandro Mayer , scomparso a Roma all'età di 77 anni, si unisce anche Elisa Isoardi , la conduttrice de La prova del cuoco su Rai 1. Lo ha fatto proprio nell'apertura della ...

Portobello - Elisa Isoardi su Antonella Clerici : “Mi sono addormentata” : Elisa Isoardi parla di Portobello e saluta Antonella Clerici, ma… Strana battuta oggi a La prova del cuoco, non passata inosservata ai tanti telespettatori che quotidianamente seguono il cooking show condotto da Elisa Isoardi. Durante la rubrica affidata alla ristoratrice emiliana Alessandra Spisni, colonna portante delle passate edizioni del programma e tornata, da qualche settimana, a regnare nelle cucine di Rai1 nonostante l’addio ...

Matteo Salvini da Barbara D'Urso - confessioni su Elisa Isoardi : Come invece si era creduto, dopo che la presentatrice aveva pubblicato una foto intima di lei e Salvini per comunicare al mondo che la loro love story era finita. La D'Urso dà ragione al Ministro e ...

Elisa Isoardi - nuovo look : come si è presentata a La Prova del cuoco : La rottura tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini fa ancora discutere. Al punto che il vicepremier, che ultimamente ha glissato tutte le domande sulla sua vita privata, si è visto costretto a chiedere di lasciare in pace la ex. È successo durante l’ultima intervista da Barbara D’Urso. Carmelita ha colto la palla al balzo dopo che il ministro ha detto a Lilli Gruber di rispondere alle domande sulla sua sfera sentimentale solo quando è lei a ...

Pomeriggio 5 - Matteo Salvini conferma : “Sì - sono single. Ma lasciate in pace me ed Elisa Isoardi” : Matteo Salvini è stato l’ospite d’onore di Pomeriggio 5 e con Barbara D’Urso ha parlato di politica ma non solo. Incalzato da Carmelita, il leader della Lega ha fatto un accenno anche alla sua vita privata. “Tu lo sai quanto io sia geloso della mia vita privata – ha risposto Salvini alla D’Urso -. sono single, però chiedo ai giornalisti di lasciare in pace me e farmi fare il ministro e di lasciare in pace ...

MATTEO SALVINI ED Elisa Isoardi SI SONO LASCIATI/ Video - Il Ministro : 'Lasciate in pace Elisa - non rompete' - IlSussidiario.net : MATTEO SALVINI ed Elisa ISOARDI SONO tornati insieme? Il Ministro, intervistato da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, smentisce: 'SONO single'