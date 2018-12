Elezioni Andalusia | Dio-Patria-Famiglia | così la destra anti-immigrazione e sovranista

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Lasi affaccia anche in Spagna e lo fa in una delle regioni storicamente più multiculturali del Paese: l’. Contro ogni previsione, il partito diconservatrice Vox ha sforato il 10% alle ultimeper il Parlamento andaluso, ottenendo ben 12 seggi contro 5 massimo cinque previsti dai sondaggi e, seppur si tratti solo di un’elezione locale, si appresta a sfidare le altre formazioni spagnole in vista delle Europee di maggio 2019.Rifiutando qualsiasi etichetta dio di sinistra e l’appellativo di partito nostalgico del fascismo, Vox è stato fondato a dicembre 2013 e presentato ufficialmente un mese dopo per correre alleeuropee 2014. Il movimento si è formato con l’obiettivo primario di combattere i sentimenti indipendentisti e autonomisti presenti in gran parte del Paese, promuovendo un ritorno alla centralità ...