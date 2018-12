Ecco la prima immagine teaser della nuova stagione di Fortnite | sarà a tema artico?

Dieta prenatalizia per dimagrire prima di Natale : Ecco come : La Dieta prenatalizia aiuta a dimagrire di qualche chilo prima delle vacanze di Natale. Serve a perdere peso mangiando in salute. ecco come funziona

Eruzioni vulcaniche - Ecco il 1° sistema al mondo di “allerta veloce” : lancia l’allarme un’ora prima dell’esplosione - monitoraggio attivo sull’Etna : Riuscire a dare l’allarme in tempi rapidi nelle situazioni di emergenza fa la differenza. Se l’emergenza è nientemeno che il vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna, che si prepara per una delle sue famose esplosioni, si comprende bene l’utilità di un’informazione tempestiva su quello che sta per accadere. Il primo sistema al mondo di allerta veloce (early warning) di un’eruzione vulcanica, capace di dare l’avviso da remoto un’ora prima ...

Arriva la “cometa di Natale” 46P/Wirtanen : Ecco “la prima FOTO scattata dalla Sicilia” : La “cometa di Natale” 46P/Wirtanen risplende nel cielo di fine novembre: un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra. Il prossimo 12 dicembre raggiungerà invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, rendendosi ...

La Rai annuncia la data ufficiale di Suburra La Serie : la prima stagione in onda nel 2019 - Ecco i dettagli : Finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale: Suburra La Serie andrà in onda su Rai2 nel 2019. L'attesa è finita e dopo la delusione del primo slittamento la rete ha confermato che i primi episodi della Serie Netflix, la prima italiana della piattaforma, si prepara a sbarcare in chiaro dal 2019. Il risvolto negativo della moneta è che la Serie prequel del famoso film firmato da Stefano Sollima non è prevista per gennaio o febbraio ma i fan ...

Muretti a sEcco patrimonio Unesco : in cosa consiste la prima arte “ecologica” dell’umanità : Ieri la notizia che l’arte dei Muretti a secco è stata inserita nella lista Unesco del patrimonio dell’umanità Unesco. Diffusi in tutta Italia e nel Mediterraneo, ma persino nell'America latina e in Cina, i Muretti a secco sono costruiti con una tecnica ecosostenibile dalle lontanissime origini.Continua a leggere

Dark Pyrex ed Alice Pagani sono fidanzati/ Alla prima di "Baby" insieme : la coppia è ufficiale - Ecco chi sono - IlSussidiario.net : Ebbene sì, Dark Pyrex della Dark Polo Gang e Alice Pagani di Baby sono fidanzati. ecco chi sono i due idoli dei giovanissimi.

Ecco la prima foto di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri e la piccola Stella : Arriva la prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo che il 18 novembre, ha annunciato la nascita della loro figlia, Stella, poi la Caracciolo e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da “Chi”, nel numero, in clinica per la prima visita ...

Primarie Pd : Ecco chi sono i candidati a guidare il Partito Democratico : Domenica 3 marzo gli elettori del Pd sono chiamati a votare i candidati a nuovo segretario del Partito Democratico. I...

Concorso infanzia e primaria - Ecco le nuove FAQ del Miur : Sono state pubblicate le 13 nuove FAQ del Miur per poter presentare la domanda di partecipazione al Concorso infanzia e primaria, il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2018, dopo essere stato annunciato dal decreto del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. La domanda per partecipare al Concorso va presentata solo tramite gli appositi strumenti messi a disposizione nel sistema informativo del Ministero, ...

Chiara Ferragni - la prima parola di Leone è un nome : né il suo né Fedez. Ecco cosa ha detto : Da quando è venuto al mondo, Leone Lucia - pur senza saperlo - ha gli occhi di circa 20milioni di followers addosso: papà Fedez e mamma Chiara Ferragni infatti si divertono a postare foto, video e stories col piccolino che ...

Giulia De Lellis : da giovedì avrà una rubrica in prima serata nel programma ‘Mai dire talk’! Ecco di cosa si tratta : Giulia De Lellis cià molta fortuna (non è un errore ortografico, ma un omaggio) perché il suo curriculum televisivo si allunga e dopo aver partecipato con grande successo a Uomini e Donne ed al... L'articolo Giulia De Lellis: da giovedì avrà una rubrica in prima serata nel programma ‘Mai dire talk’! Ecco di cosa si tratta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

InSight : Ecco cosa dovrà fare la sonda su Marte|«Qui tutto bene». La prima immagine dal pianeta rosso : Rilevare i terremoti marziani, misurare il calore proveniente dal sottosuolo e calcolare le oscillazioni del Polo Nord. tutto ciò servirà per capire la composizione interna del pianeta rosso e le differenze con la Terra

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata. Ecco la prima foto Video : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo

