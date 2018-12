È successo in TV - 3 dicembre 2009 | nasce il fenomeno Jersey Shore

Ascolti Tv di domenica 2 dicembre 2018 - Raffaella Carrà trascina Fabio Fazio al successo : La prima serata di domenica 2 dicembre 2018 vede il ritorno al successo di Fabio Fazio, trascinato da Raffaella Carrà. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha superato la media di 4 milioni di spettatori, pari al ...

È successo in TV - 2 dicembre 2016 : Lorella Cuccarini ed Heather Parisi nemiche...amatissime (video) : Rai 1 quando si tratta di celebrazioni su personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo, si mette in prima linea. Il caso si presenta anche con due primedonne caratterizzanti degli anni '80: Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.Sin dal 1985 - anno del debutto televisivo di Lorella - le due showgirl sono state ricordate per una presunta rivalità, una sorta di leggenda metropolitana smentita più e più volte e risorta periodicamente appena ...

È successo in TV - 2 dicembre 2016 : Lorella Cuccarini ed Heather Parisi nemiche...amatissime (video) : Rai 1 quando si tratta di celebrazioni su personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo, si mette in prima linea. Il caso si presenta anche con due primedonne caratterizzanti degli anni '80: Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.Sin dal 1985 - anno del debutto televisivo di Lorella - le due showgirl sono state ricordate per una presunta rivalità, una sorta di leggenda metropolitana smentita più e più volte e risorta periodicamente ...

È successo in tv - 1 dicembre 2010 : Let's Dance non balla (e rimane il numero zero) : Oggi nel nostro appuntamento con l'almanacco storico televisivo vi raccontiamo un altro flop. In questi primi due mesi ve ne abbiamo raccontati alcuni senza però entrare nel tempio di Maria de Filippi, costellato di grandi successi negli ultimi anni: da Amici a C'è posta per te e Tu si que vales. Ma sappiate che qualche flop fra le produzioni di Fascino c'è stato in passato e si chiama Let's Dance, condotto da Claudio Amendola e Vanessa ...

È successo in tv - 1 dicembre 2010 : Let's Dance - non balla (e rimane il numero zero) : Oggi nel nostro appuntamento con l'almanacco storico televisivo vi raccontiamo un altro flop. In questi primi due mesi ve ne abbiamo raccontati alcuni senza però entrare nel tempio di Maria de Filippi, costellato di grandi successi negli ultimi anni: da Amici a C'è posta per te e Tu si que vales. Ma sappiate che qualche flop fra le produzioni di Fascino c'è stato in passato e si chiama Let's Dance, condotto da Claudio Amendola e Vanessa ...