Duda spiazza la Cop24 | La Polonia non può rinunciare al carbone

Cop24 - il presidente Duda spiazza tutti : “Polonia non può rinunciare al carbone” : Prima l’avvertimento al mondo, che si trova davanti a un “test storico” nella lotta al climate change. Poi la marcia indietro: in nome della “sovranità energetica” la Polonia “non può rinunciare al carbone“. Il presidente polacco Andrzei Duda innesca la polemica che conclude la prima giornata della Cop24 di Katowice. Nonostante i ripetuti richiami alla decarbonizzazione del pianeta, in una conferenza ...