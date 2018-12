: Cop24, il presidente Duda spiazza tutti: “Polonia non può rinunciare al carbone” - fattoquotidiano : Cop24, il presidente Duda spiazza tutti: “Polonia non può rinunciare al carbone” - RaiNews : Il presidente #Duda spiazza la #COP24 : 'La Polonia non può rinunciare al carbone' ? - NotizieIN : Duda spiazza Cop24: no rinuncia carbone -

Sdegno e polemiche in Polonia dopo la prima giornata delladi Katowice, durante la quale il presidente polacco, nonostante i ripetuti richiami alla decarbonizzazione del pianeta, ha dichiarato in conferenza congiunta con il segretario Onu, Guterres, che "non rinuncerà al", materia prima "strategica" che garantisce "la sovranità energetica" dei polacchi,ha detto. Varsavia conta ancora sulper l'80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di arrivare al 50% entro il 2030.(Di martedì 4 dicembre 2018)