Domenica Live pronta a traslocare in prima serata | l’indiscrezione

Gf Vip - Jane Alexander a Domenica Live parla di Fongaro : 'Con lui mi sento protetta' : Ospite di Domenica Live nella puntata di ieri, Jane Alexander ha parlato di quanto avvenuto dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. Grande protagonista del reality show di Ilary Blasi, l'attrice si è esposta molto, tanto da mettere in discussione il suo rapporto con l'allora fidanzato Gianmarco Amicarelli. Intervistata da Barbara D'Urso nel talk della Domenica di Canale 5, Jane ha svelato che la relazione con il musicista è ...

BOOM! Domenica Live verso lo spostamento in prima serata : Barbara D'urso - Domenica Live Prendete carta e penna, e annotate con cura sul taccuino: Domenica Live potrebbe salutare il pomeriggio festivo di Canale 5. Stando a quanto ci risulta, Mediaset starebbe pensando di spostare il contenitore Domenicale di Barbara D’urso in prima serata, proprio come accadde anni fa con Stasera che Sera! Il movito? Presto detto: al momento sarebbe in bilico la nuova edizione del GF Nip, che – se ...

Barbara D'Urso e la gaffe bollente a Domenica Live : «Il famoso ca**et...». Carmelita chiede scusa : Possiamo tranquillamente affermare che la gaffe di Barbara D'Urso a Domenica Live nella puntata del 2 dicembre è stata commessa nel momento più sbagliato: Santa Carmelita, infatti, si è resa ...

Pamela Prati a Domenica Live : euro Ho sconfitto la claustrofobia euro : un momento di gioia e serenità per Pamela Prati , l'ex diva del Bagaglino, ora splendida sessantenne. Intervenuta a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, la showgirl si è commessa ...

Barbara D'Urso e la gaffe bollente a Domenica Live : 'Il famoso ca**et...' : FUNWEEK.IT - Possiamo tranquillamente affermare che la gaffe di Barbara D'Urso a Domenica Live nella puntata del 2 dicembre è stata commessa nel momento più sbagliato: Santa...

Domenica Live : le Lecciso ballano ma non piacciono - la Kessler chiede : 'Perché lo fate?' : Ieri Domenica 3 dicembre Loredana Lecciso è stata tra le ospiti della puntata di Domenica Live condotta da Barbara D'Urso: la ex di Al Bano è stata chiamata a commentare tutta la vicenda riguardante il cantante di Cellino e il presunto malore che gli avrebbe impedito di essere presente in trasmissione alcune settimane fa. Al termine dell'intervista la Lecciso, insieme a sua sorella, si è cimentata in un balletto delle famosissime gemelle ...

Paola Caruso a Domenica Live - il malore durante l’intervista : Barbara D’Urso la interrompe : Momenti difficili per la biondissima soubrette Paola Caruso, che è in dolce attesa (al settimo mese di gravidanza) ma attualmente non ha più rapporti con il futuro padre del bambino (se non tramite gli avvocati): ha dovuto interrompere l’intervista con Barbara D’Urso a Domenica Live il 2 dicembre (qui il video della puntata) perché nel ripercorrere la sua relazione con Francesco Caserta è stata colta dall’ansia e non è più ...

Pamela Prati in lacrime : il dolce annuncio a ‘Domenica Live’ : La showgirl ha raccontato la sua nuova vita a Barbara d'Urso non trattenendo la commozione per la sorpresa del compagno che...

Ascolti tv Domenica 2 dicembre - testa a testa tra Domenica In e Domenica Live : Continua la supersfida della Domenica pomeriggio tra Rai 1 e Canale 5. Da una parte Mara Venier dall’altra Barbara D’Urso che da 12 settimane si contendono il telecomando degli spettatori. In questa prima Domenica di dicembre a spuntarla per un soffio è Mara Venier che si porta a casa 2.538.000 spettatori (16.52% di share) contro i 2.516.000 (16.38%) di Barbara D’Urso nel periodo di sovrapposizione (ossia l’orario in cui ...

Domenica Live - Jane Alexander : "Con Elia stiamo cercando di conoscerci" : Ospite della puntata di Domenica Live del 2 dicembre è stata una delle concorrenti più discusse della terza edizione del Grande Fratello Vip: Jane Alexander ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Barbara D'Urso, che aveva già avuto nel suo salotto l'ormai ex fidanzato dell'attrice Gianmarco Amicarelli ed Elia, l'ex velino per il quale Jane ha provato una forte attrazione all'interno della casa. Secondo quanto dichiarato dalla Alexander, con ...

Domenica Live - la lite tra Barbara D’Urso e Al Bano : Domenica 4 novembre Al Bano avrebbe dovuto essere ospite di Domenica Live ma il cantante di Cellino San Marco aveva dato forfait a Barbara D’Urso in seguito ad un malore. Una notizia smentita poco dopo dall’agenzia Ansa che aveva rassicurato i fan sullo stato di salute dell’artista pugliese, assicurandone anche la partenza per la Cina. Uno “smacco” mediatico per la conduttrice che aveva mandato perfino un inviato a ...

Pamela Prati a Domenica Live : "Ho sconfitto la claustrofobia" : un momento di gioia e serenità per Pamela Prati , l'ex diva del Bagaglino, ora splendida sessantenne. Intervenuta a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, la showgirl si è commessa ...

Paola Caruso incinta sta male in diretta a Domenica Live : Barbara D’Urso interrompe l’intervista : Per la prima volta, Paola Caruso ha raccontato in televisione come sia stata abbandonata dall’ex compagno, Francesco Caserta, padre del bambino che da sette mesi porta in grembo. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Paola ha ripercorso in modo molto sofferto le fasi della loro relazione: “Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto molto male. Qualsiasi altra donna, al posto mio, avrebbe avuto un aborto. Devo raccontare ...

Domenica Live - Pamela Prati e la famiglia che non aveva mai avuto : lo straziante pianto in diretta : Si è raccontata a cuore aperto, Pamela Prati , nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live di Barbara D'Urso su Canale 5. Nella puntata di Domenica 2 dicembre, fresca di 60 anni, la showgirl ha ...