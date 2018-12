Domenica Live | la lite tra Barbara D’Urso e Al Bano

Pamela Prati a Domenica Live : "Ho sconfitto la claustrofobia" : un momento di gioia e serenità per Pamela Prati , l'ex diva del Bagaglino, ora splendida sessantenne. Intervenuta a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, la showgirl si è commessa ...

Barbara D'Urso stupisce a Domenica Live con un lapsus : 'Ca**etto' invece di 'cazzotto' : Ieri, Domenica 2 dicembre, una delle presentatrici più famose della televisione italiana ha stupito tutti lasciandosi sfuggire in diretta un termine non molto adatto ad un programma televisivo pomeridiano. Stiamo parlando di Barbara D'Urso, che nel corso dell'ultima puntata di Domenica live ha commesso una piccola gaffe nello spazio dedicato alla vicenda riguardante Den Harrow e i presunti maltrattamenti alla sua ex moglie. Un piccolo lapsus che ...

Pamela Prati madre in affido a Domenica Live : "Dopo trent'anni ho preso il treno" : Una delle ospiti di punta della puntata di ieri di Domenica Live è stata l'ex showgirl del Bagaglino Pamela Prati. Da Barbara d'Urso la concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip si è confessata sulla sua nuova avventura di madre in affido.L'ex fidanzata di Max Bertolani da otto mesi ha una relazione con Marco, un imprenditore con il quale ha deciso di prendere in affido due bambini, un maschietto e una femminuccia. "Dopo ...

Domenica Live - Loredana Lecciso : "Al Bano mi ha invitata per il capodanno con Romina ma..." : Nella puntata di Domenica Live andata in onda oggi su Canale5, nel salotto di Barbara d'Urso è stata ospitata anche Loredana Lecciso che negli ultimi tempi è tornata più volte a Domenica Live per raccontare le sue ultime vicissitudini con Al Bano, soprattutto dopo che il cantante di Cellino San Marco qualche settimana fa ha 'saltato' la sua presenza nella trasmissione Domenicale per un presunto malore, risolto poche ore dopo per tornare in ...

Al Bano Carrisi - l'ultima clamorosa verità sull'assenza a Domenica Live : la D'Urso gli risponde durissima : È ancora scontro durissimo tra Al Bano Carrisi e Barbara D'Urso, dopo che il cantante pugliese non si è presentato in studio a Domenica live lo scorso 4 novembre. Dallo staff di Al Bano avevano ...

PAMELA PRATI/ 'Ringrazio Dio di avermi dato Marco Caltagirone e due figli fantastici' - Domenica Live - - IlSussidiario.net : PAMELA PRATI è una delle ospiti del salotto televisivo di 'Domenica Live', il contenitore di successo condotto da Barbara D'Urso su Canale 5

Domenica Live - Jane Alexander "Io ed Elia Fongaro ci stiamo frequentando - vedremo cosa succederà" : Uscita ormai da una settimana dalla casa del Grande Fratello VIP, Jane Alexander ora pensa alla realtà con Elia Fongaro. Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live l'attrice ha raccontato come stanno le cose fuori dalla porta rossa della casa più spiata d'Italia.Sappiamo che Jane, conoscendo l'ex velino di Striscia la notizia durante l'esperienza nel reality show, ha mandato in fumo una storia duratura con Gianmarco Amicarelli con il quale ...

