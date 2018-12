Domenica In senza rivali | la bomba di Dagospia | ' Senza la D' Urso | Mediaset pensa a'

“Amanda - eri un uomo?” e la risposta della Lear lascia tutti senza parole. A Domenica In si fa chiarezza (una volta per tutte) : Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha anche ospitato la sempreverde Amanda Lear. L’artista si è resa protagonista di un’intervista a tutto campo nella puntata di Domenica 2 dicembre: ha parlato del suo rapporto con Salvador Dalì, della sua vita privata e anche del suo sesso. Ma la Lear ha fatto parlare anche per il look assai audace con il quale, a 79 anni, si è presentata in studio. Un elegante vestito ...

Amanda Lear - a Domenica In senza filtri sulla sua natura : Tante le voci sulla sua ambiguità che si sono rincorse nel corso degli anni. Un tam tam che, confessa, le ha fatto comodo

Al Bano Carrisi - l'ultima clamorosa verità sull'assenza a Domenica live : la D'Urso gli risponde durissima : È ancora scontro durissimo tra Al Bano Carrisi e Barbara D'Urso, dopo che il cantante pugliese non si è presentato in studio a Domenica live lo scorso 4 novembre. Dallo staff di Al Bano avevano ...

Claudia Cardinale shock a Domenica In : 'Ero senza soldi' - : Domenica In, Claudia Cardinale confessa: 'Venivo pagata come un'impiegata' Ha esordito definendola 'una delle attrici più belle e famose del mondo Mara Venier presentando Claudia Cardinale a Domenica In . Entrata in studio tra i calorosissimi applausi del pubblico, la grande diva si è subito accomodata sulla classica poltrona bianca dei ...

Domenica In - Emma Marrone e la straziante rivelazione sull'amore : Mara Venier resta senza parole : Emma Marrone è stata tra le protagoniste della puntata di Domenica 18 novembre di Domenica In , il contenitore di Rai 1 condotto da Mara Venier. La cantante pugliese si è raccontata in vista dell'...

Domenica Live - Patrizia De Blanck senza freni contro la Marchesa D'Aragona : 'Vedrai cosa ti arriva a casa' : Tensione alle stelle tra la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona e Patrizia De Blanck . Le due si sono trovate ancora una volta a battibeccare, a debita distanza, nella trasmissione Domenicale di ...

Domenica In - Claudio Amendola senza capelli. Il pubblico preoccupato : Claudio Amendola choc. Domenica 18 novembre 2018 l’attore romano ha sconvolto il pubblico mostrando quel cambiamento impressionante che ha lasciato tutti senza parole. Claudio Amendola, infatti, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare del nuovo progetto che lo vede protagonista, Nero a metà, che andrà in onda per la prima volta lunedì 19 novembre 2018. Ma quando Claudio Amendola è entrato in studio, lo choc dei presenti è stato ...

Domenica In : Mara Venier va in onda senza Domenica Live? : Mara Venier rinuncia alle vacanze e va in onda no stop con Domenica In Non si fermerà neanche quest’anno durante le feste natalizie, a quanto pare, Domenica In: il fortunato contenitore pomeridiano del dì festivo della prima rete, che Mara Venier ha riportato ai vecchi splendori, dovrebbe infatti far compagnia regolarmente ai telespettatori di Rai1 nelle domeniche a cavallo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, esattamente ...

Domenica Live - 'lo zampino di Romina Power e Mara Venier dietro l'assenza di Albano Carrisi da Barbara D'urso' : Lo zampino di Romina Power e di Mara Venier nella 'buca' data da Albano Carrisi a Barbara D'Urso ? La teoria, clamorosa, prende piede sui social. Carmelita, a Domenica Live , ha spiegato cos'è ...

A Domenica In Ornella Muti e Naike senza peli sulla lingua. E scatta il fuori programma : A "Domenica In", Mara Venier ospita Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli. Grazie all'abilità della conduttrice viene fuori un'intrigante intervista doppia. E scatta un dolcissimo fuori programma. ...

'Fatta fuori senza un motivo' : lo sfogo della Big contro Mara Venier - giallo a Domenica In : "Non mi hanno rinnovato il contratto e sono delusa", dice Alessia Macari . "Non me lo spiego. Non ho mai litigato con nessuno". La Ciociara si lamenta perché non è più presente a Domenica In nel ...

Roma : Domenica torna #Vialibera - 15 chilometri senza auto e smog : Roma – domenica 28 ottobre torna a Roma #Vialibera. Per tutta la giornata alcune strade, in Centro ma non solo, saranno dedicate a pedoni e ciclisti e diventeranno teatro di iniziative per grandi e piccoli. Un unico percorso di circa 15 chilometri libero da auto e smog. Dopo il successo delle prime due edizioni, spiega una nota del Campidoglio, anche stavolta il programma offrira’ eventi culturali, feste di quartiere e ...