Dl sicurezza | Magi +Europa | “Già produce danni | garantire accoglienza a vulnerabili”

#DlSicurezza, la Lega discute da sola: aula deserta "M5s è in imbarazzo". Vuoti anche i banchi Pd

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “Il decretodi Salvini, come previsto, ha subito iniziato a produrre. A quanto apprendiamo, diversi prefetti in tutta Italia da qualche giorno diramano circolari in cui si afferma che tutti i titolari di protezione umanitaria, comprese situazioni di vulnerabilità, dovranno lasciare anche le strutture di prima, i Cas e i Cara.E in queste ore si susseguono notizie di uomini, donne e bambini con permesso umanitario già costretti ad abbandonare i centri, come a Isola Capo Rizzuto dove anche una donna incinta e un bimbo di 5 mesi sono stati allontanati dal Cara e lasciati in strada senza riparo.Un destino che nelle prossime settimane toccherà a tantissime persone per effetto di un provvedimento pericoloso e autolesionista che, a dispetto della maggiorepromessa, rischia di innescare una bomba sociale”, lo dichiara Riccardo, ...