Djokovic 2018 da re | Federer 14mo podio

Nuovo Ranking ATP 27/11/2018 – Djokovic al comando - Fognini migliore italiano : Djokovic in vetta davanti a Nadal: Fognini si conferma miglior italiano. La nuova classifica ATP Con la conclusione delle Atp World Tour Finals di Londra il Ranking è oramai diventato ‘end year’, almeno per i tennisti che giocano esclusivamente i tornei del tour maggiore, che ripartirà la prima settimana di gennaio. In vetta c’è Novak Djokovic, tornato a sedersi sul trono per la quarta volta dopo la finale di ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev realizza l’impresa e supera in Finale Novak Djokovic. E’ il tedesco il “Maestro” : E chi se lo sarebbe aspettato? Alexander Zverev, numero 5 del mondo, realizza la sua impresa e sconfigge nientepopodimeno che Novak Djokovic (n.1 ATP) nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2018. Sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match gestito in maniera perfetta dal 21enne di Amburgo che si è preso la rivincita nei confronti di Nole, che lo ...

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Novak Djokovic spazza via Kevin Anderson con un doppio 6-2 ed approda in finale : Nessuna sorpresa nella seconda semifinale delle ATP Finals di Tennis in corso a Londra: il serbo Novak Djokovic spazza via il sudafricano Kevin Anderson in un’ora ed un quarto di gioco con un doppio 6-2 e stacca il biglietto per la finale di domani contro il tedesco Alexander Zverev, già incontrato e battuto dal balcanico nel round robin. Nel primo set la musica si capisce sin da subito: break in apertura del serbo alla seconda occasione ...

