Dialogo senza rinunce

Manovra : Dialogo con Ue - ma senza rinunce. Media Conte. Nuovo vertice : Sulla legge di bilancio Nuovo vertice di governo. Salvini e Di Maio in una nota congiunta parlano di dialogo franco e rispettoso con l'Europa; ma quota 100 e reddito non si toccano, delegando al ...

Regeni - Di Maio : “Provata strada del Dialogo. Senza risposte da Egitto si comprometteranno relazioni” : “Questo governo ha provato in questi medi la strada del dialogo con l’Egitto che deve darci risposte sull’omicidio di Giulio Regeni. Noi ci aspettiamo delle risposte che devono arrivare in questo periodo e che ancora non stanno arrivando”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di un evento dedicato ai giovani al Mise. “Abbiamo provato una strada, ma se questa strada non porta a segnali ...

Legge di Bilancio : Tria - in corso intenso Dialogo con Ue - soluzione ottimale possibile senza rinuncia a priorità : Roma, 28 nov 11:25 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo in Aula al Senato per le comunicazioni del governo sulle decisioni in materia di Bilancio,... , Rin,

Manovra - Moscovici : 'Dialoghiamo ma senza intesa sanzioni'. Tria : 'Divergenze con l'Ue ma Dialogo continua' : Il dialogo con Bruxelles sulla Manovra italiana andrà avanti. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, dove parteciperà alla riunione dell'Ecofin. Dialoghiamo ma senza intesa ci sono le sanzioni, ribadisce la ...

Manovra - ecco la lettera Ue all’Italia : «Deviazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel Dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Conte alle Camere : in Ue a spiegare manovra - Dialogo senza pregiudizi : Roma, 16 ott., askanews, - A Bruxelles a testa alta, convinti che l'appartenenza dell'Italia all'Ue sia 'irrinunciabile' ma anche che 'le politiche di austerity non siano più percorribili'. Dunque, ...

Carrón-Cuartango - il Dialogo senza filtri sulla fede : A Madrid si è svolto un dibattito interessante sulla fede e sull’esistenza di Dio che ha visto protagonisti Julián Carrón e Pedro Cuartango. FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 05:59:00 GMT)Tutti sulla stessa barca, di M. VitaliLa benedizione di una mancanza, di M. Pozza

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : Dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

