Di Maio senior ora confessa | Lavoro nero? Ero obbligato

(Di lunedì 3 dicembre 2018) "Sono semplicemente un piccolo imprenditore che ha commesso degli errori. Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, e chiedo scusa anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda anni fa. Mi dispiace per mio figlio Luigi che stanno cercando di attaccare ma, come ho già detto, lui non ha la minima colpa e non era a conoscenza di nulla". Antonio Di, padre del leader del Movimento 5 Stelle, ha postato su Facebook un video in cui racconta la sua verità in merito alla sua azienda dopo l'inchiesta sulportava avanti dalla trasmissione "Le Iene".Nel filmato, Dilegge la lettera scritta per fare chiarezza sulla spinosa vicenda: "Essere un piccolo imprenditore non è facile, soprattutto quando le commesse non vengono pagate. Quando c"è crisi e a volte si ha paura di non poter ...