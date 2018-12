«Di Maio nella piscina della casa abusiva?» Le Iene e la foto su Facebook

Operai in nero nella ditta di Di Maio - Filippo Roma delle Iene : “Ho ricevuto minacce di morte sui social” : “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste e molte altre minacce di morte sono arrivate sui social a Filippo Roma, autore dell’inchiesta andata in onda su Le Iene, sul padre del vicepremier Luigi di Maio, che ha rivelato delle presunte assunzioni in nero nell’azienda di famiglia. A raccontarlo la stessa “iena”, intervistata ai microfoni di un Un giorno da pecora. “Sui social i simpatizzanti del ...