Di fronte al Global Compact | l’Italia è isolata e in pessima compagnia

(Di lunedì 3 dicembre 2018) L'Italia gialloverde ha deciso di non partecipare. I prossimi 11 e 12 dicembre nessun rappresentante del Governo italiano sarà presente a Marrakech. Quella dei non-pervenuti a questa convocazione Onu è una vicenda inaugurata il 3 dicembre 2017 dal brillantissimo Donald Trump. Otto mesi dopo si è fatto vivo Viktor Orbán che ha tenuto incollati alla sua ruota i fedeli gregari: Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Polonia. Corsa a sé, ma sulla stessa traiettoria hanno fatto pure Austria, Bulgaria, Croazia, Israele e Australia.E poi la Svizzera che ha annunciato che non andrà al vertice in attesa di un pronunciamento del suo Parlamento. Buon ultimo è arrivato il nostro Ministro degli Interni: ha anticipato il premier Conte (surclassando i suoi precedenti segnali di apertura) entrando a gamba tesa nell'area di competenza di un altro ...