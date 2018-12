Decreto sicurezza | stop ai permessi umanitari | dal 2019 fuori dall' Italia 2mila immigrati

Perché con il Decreto sicurezza rischiano i migranti regolari : Matteo Salvini (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Nelle ultime ore sta girando molto la foto di una donna nigeriana in lacrime, incinta e con una neonata sulle spalle. Faith, 19 anni, ha passato gli ultimi mesi nel Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, quando all’improvviso le hanno chiesto di lasciarlo. Come lei, centinaia di altre persone in giro per l’Italia sono state colpite ...

Decreto sicurezza - più clandestini per strada : "Hanno accettato il mio asilo, stavo in un centro, sono sempre andato a scuola. Ora sono per strada". A parlare è un ragazzo del Gambia , che dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza , si ...

Decreto sicurezza - Mattarella ha firmato il testo : via libera alla conversione in legge : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Sicurezza e dato il via libera alla conversione in legge del provvedimento. L’annuncio è stato pubblicato sul sito del Quirinale. Il capo dello Stato ha così, nell’ultimo giorno utile, stabilito la promulgazione del dl, convertito definitivamente dalle Camere mercoledì 28 novembre. Le opposizioni, dopo l’approvazione del Parlamento della legge fortemente ...

Migranti - Lucano contro il Decreto sicurezza di Salvini 'Legge disumana' : Questo pensare di essere autoritari ad ogni costo, perché la maggioranza ha deciso così, è una condizione incredibile della politica'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo ...