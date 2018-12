Decreto sicurezza | il presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione

Il presidente Mattarella promulga il testo del Decreto sicurezza : Questi interventi faranno ripartire l'economia, questo deve essere chiaro all'Unione europea e ai cittadini italiani. Se non si chiede al governo di tradire gli italiani, possiamo portare avanti ...

Migranti - Lucano contro il Decreto sicurezza di Salvini 'Legge disumana' : Questo pensare di essere autoritari ad ogni costo, perché la maggioranza ha deciso così, è una condizione incredibile della politica'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo ...

Decreto sicurezza - Pugliese : siamo di fronte ad un provvedimento "scaricabarile" : Ed allo stesso tempo la Consigliera Regionale Flora Sculco, allarmata e preoccupata, con la quale in piena sintonia abbiamo convenuto di riunire, il prima possibile, tutto il mondo associazionistico ...

Meno vantaggi per i migranti e più tutela della sicurezza personale nel Decreto di Salvini : Il Decreto sicurezza è stato approvato anche dalla Camera ed è diventato legge. Dopo il via libera al Senato, Montecitorio ha detto si al provvedimento. L'assemblea della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, mercoledì sera, con grande soddisfazione del vicepremier Salvini, che l'ha fortemente voluto e portato all'attenzione dei media per molti mesi. Il Decreto ...

I migranti regolari espulsi dai centri di accoglienza per via del Decreto sicurezza : Per un'interpretazione restrittiva della legge voluta da Salvini, centinaia di persone con un regolare permesso di soggiorno sono state costrette a lasciare le strutture dove vivevano

Milano - 20mila studenti in piazza per dire 'no' al Decreto Sicurezza : studenti, collettivi politici di sinistra e anarchici, sindacati di base, centri sociali, associazioni cattoliche e laiche che si occupano di accoglienza agli immigrati: erano tra le 15 e le 20 mila ...

Milano - migliaia in corteo contro i centri per il rimpatrio e il Decreto sicurezza. Gli organizzatori : “Insulti sulla nostra pagina” : Una marcia contro i Cpr (centri per il rimpatrio) e contro il decreto sicurezza diventato legge quattro giorni fa. Tante le sigle che hanno aderito alla manifestazione a Milano, da Arci Lombardia alla Camera del Lavoro Cgil di Milano, da alcuni centri sociali all’Osservatorio Democratico sulle nuove destre, dal Partito della Rifondazione Comunista Lombardia alla Rete Studenti Milano fino all’Usb Lombardia. Il corteo, circa 2mila persone, è ...

Dl sicurezza - le proteste della sinistra. Gino Strada 'Puro fascismo questo Decreto porterà sofferenza' : ROMA - E' da più parti indicato come il fronte, la linea di faglia, su cui esiste la possibilità di riorgannizzare da sinistra l'opposizione al governo gialloverde. Una nuova forma di resistenza ...

Decreto sicurezza - Gino Strada : 'Razzista e fascista - appello a Mattarella perchè non lo firmi' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , 'dovrebbe controllare il testo del Decreto sulla sicurezza'. E' la speranza confidata dal fondatore di Emergency , Gino Strada , che aggiunge: 'Così ...

"Decreto Sicurezza? Spero in Mattarella" : "Lo Spero. Non so in che termini ma Spero di sì perché così mi sembra davvero pesante": queste le parole di Gino Strada, fondatore di Emergency, ai cronisti che chiedevano se confida in rilievi da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al testo del dl Sicurezza.

Crozza-Salvini euforico per il Decreto sicurezza : “Quando sorrido si abbassa lo spread. Delinquenza? Difendiamo quella italiana” : Crozza-Salvini, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, lancia il suo piano contro la criminalità straniera, e il progetto per sostituirla con una italiana al 100% “Apriremo 2000 scuole di formazione per ladri italiani che non ci sono più ” e aggiunge: “È un impegno che ho preso personalmente con l’associazione ladri padani che non riescono più a svaligiare una casa perché ...

L'affondo di Fico sul Decreto sicurezza è solo l'inizio dello scontro sul Global compact : L'affondo arriva nel momento più difficile. Roberto Fico dà un nuovo colpo all'integrità del Movimento 5 Stelle quando Luigi Di Maio è sotto botta per la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre. L'assenza del presidente della Camera nel momento del voto al decreto legge Sicurezza è stata notata ma fino a questa mattina dal mondo pentastellato è stata tenuta sotto silenzio. Poi a rompere questo ...

Roberto Fico : “Ho preso le distanze dal Decreto sicurezza - Goblal compact bisogna aderire” : Roberto Fico ha mostrato malessere per quanto riguarda l’approvazione del decreto sicurezza La replica del ministro dell’Interno Salvini: “Non ho capito se hanno letto il decreto, visto che aumenta la lotta alla mafia” Non si muove da capo-corrente anche perché per dire la sua ha atteso l’approvazione del decreto. Ma il malessere di una parte del M5s nei confronti del decreto sicurezza ora parla attraverso la voce del ...