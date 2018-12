Debito pubblico | l’Italia non guarirà tornando alla lira Basta saperne un po’ di economia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Questo post spiega a chi non si interessa molto dialcuni punti chiave per capire il marasma in cui si trovae le ricette che vengono proposte per rimediarvi.Partiamo da una semplice considerazione: le banconote e le monete emesse dbanca centrale di un Paese sono una passività del settore. In altre parole sono considerate undel governo. Quindi, specularmente, per chi le ha in tasca costituiscono un credito verso il governo. Una banconota, in altre parole, è una cambiale con cui il governo paga i suoi dipendenti, i suoiri, i pensionati eccetera. Questa cambiale ha due caratteristiche: non paga interessi e non ha una scadenza. Ma una persona accetta quei pezzetti di carta colorata perché milioni di individui l’accetteranno in cambio di beni (pane, vino, cicoria ecc.) o servizi (visite mediche, biglietti dell’autobus, taglio di capelli ...