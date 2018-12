Dazi | Trump e Xi raggiungono la tregua E le borse asiatiche festeggiano

ilgiornale

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Cina e Stati Uniti firmano unadi 90 giorni nella guerra commerciale. Donalde Xi Jinping, in un vertice a Buenos Aires al termine del G20, hanno raggiunto l'accordo. L'intesa raggiunta fra il presidente cinese e quello americano prevede nuovi negoziati da tenersi nel giro di tre mesi e che dovrebbero risolvere in via definitiva il contenzioso sullo squilibrio della bilancia commerciale. L'obiettivo di Xi era quello di evitare una pericolosa escalation nella guerra commerciale. L'obiettivo di, invece, era quello di far rimuovere icinesi sulle auto americane. E per adesso, il risultato è stato conseguito."È stato un incontro sorprendente e produttivo, con possibilità illimitate tanto per gli Stati Uniti, quanto per la Cina", ha commentato il presidente Usa. L'accordo prevede che dal primo gennaio gli Stati Uniti manterranno al 10% isu 250 miliardi di ...