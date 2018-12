Dazi | tregua tra Cina e Usa | via le tasse sulle auto americane

Trump-Xi - chi ha vinto al G20? Il baratto di Donald : tregua dei Dazi - export in crescita|Il Nuovo Timoniere impegna la Cina a comprare di più : L’intesa con XI Jinping permetterebbe di ridurre il deficit commerciale: Washington si accontenterebbe di un quarto dello sbilancio attuale: 90 miliardi di dollari, 0,4% del Pil

In cosa consiste la tregua tra Cina e Stati Uniti sui Dazi commerciali raggiunta al G20 : Le preoccupazioni per le tensioni commerciali nell'economia globale sono affiorate anche nel corso del G20 e il managing director del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha ...

Trump sigla la tregua commerciale con la Cina : da gennaio stop a nuovi Dazi video : Al termine del colloquio (terminato con un lungo applauso) con il presidente Xi, c’è l’accordo per mettere fine alla guerra dei dazi. L’intesa finale del G20, invece, è fragile: le diplomazie degli altri 19 Paesi hanno di fatto ceduto su tutta la linea

Dazi - Usa e Cina siglano la tregua : L'accordo raggiunto fra Trump e Xi può essere considerato come il punto più alto di un G20 dove, sui principali temi dell'economia mondiale, non si è potuto fare altro che salvare le apparenze con un ...

Patto Trump-Xi - tregua di 90 giorni sui Dazi : ... faticosamente limati nel documento finale, firmato poco prima insieme agli altri diciotto colleghi delle economie più potenti al mondo. Gli elementi che avevano alimentato un po' di ottimismo alla ...