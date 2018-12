Dazi auto | ceo di Volkswagen | Bmw e Daimler domani a Washington per colloqui ' informali'

Casa Bianca : ci aspettiamo che Cina azzeri Dazi auto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Cina taglia i Dazi sulle auto made in Usa e le borse festeggiano : Mattinata molto positiva per le borse internazionali trainate dalla tregua di 90 giorni tra Stati Uniti e Cina . Ora le due potenze cercheranno di raggiungere un accordo globale sulle questioni ...

Stati Uniti - Trump : "La Cina ridurrà e rimuoverà i Dazi sulle auto" : "La Cina ha accettato di ridurre e rimuovere i dazi sulle auto importate dagli Usa. Attualmente la tassazione è al 40%". A dichiararlo, in un tweet, è il presidente degli Stati Uniti , Donald Trump , reduce da un accordo sottoscritto nel weekend con il numero uno cinese Xi Jinping. L'intesa, raggiunta nella cornice del G20, mette fine, almeno temporaneamente, alla guerra commerciale tra i due Paesi, messa in atto negli ultimi mesi a ...

Trump - Dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%'/ Ultime notizie - primo accordo dopo la tregua di 90 giorni - IlSussidiario.net : Trump, dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%': primo annuncio via Twitter sull'accordo con la Cina dopo il G20 e la tregua dei 90 giorni.