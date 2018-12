Dalle tac alle mammografie | ecco dove curarsi è impossibile

ilgiornale

(Di lunedì 3 dicembre 2018) A Cosenza un ultraottantenne chiede un controllo al cuore. Niente problemi gli dicono al Cup, il Centro unico di prenotazioni, può sottoporsi a elettrocardiogramma ed eco cardiocolordoppler tra 395 giorni (se ne avrà ancora bisogno). A Napoli un signore di Giugliano in Campania, piegato in due dai dolori per una calcolosi renale, il 21 giugno del 2017 è stato messo in lista di attesa per un intervento di asportazione dei calcoli all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico. Dopo un anno e cinque mesi lui ancora aspetta. Ma l'ospedale non ha fissato una data: hanno perso i nominativi ed è andato tutto il tilt. A Molfetta, in Puglia, un paziente affetto da miastenia gravis, seguiva la terapia di infusione ennosa di emoglobina all'ospedale Don Tonino Bello. Due anni fa l'ospedale ha cancellato la terapia in day hospital e lui, nonostante la sua grave debolezza muscolare, è costretto ...